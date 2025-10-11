Карлинские казармы получили разрешение на работу культурного центра
11 октября 2025
15:00
262
Строительное управление района Прага 8 выдало дополнительное разрешение на деятельность культурного центра в бывших Карлинских казармах. Решение касается эксплуатации отреставрированных зданий на территории двора, где с конца мая ограниченно проводятся мероприятия.
Центр работал с 2017 года, но был закрыт в июне прошлого года из-за отсутствия разрешительной документации. Проблема несоответствия градостроительному плану была решена после внесения изменений властями города.
Жалобы жителей отклонены
Местные жители жаловались на шум от концертов и баров, но управление отклонило их возражения. В документах указано, что заявка подавалась только на работу летнего кинотеатра, а ограничение времени работы до 21:00 не было утверждено.
Городские власти планируют комплексную реконструкцию всего памятника архитектуры XIX века для создания многофункционального пространства.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1145
16:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1244
13:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
887
22:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
935
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
797
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1176
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1390
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1464
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1422
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3122
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1457
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2362
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2248
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3467
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3537