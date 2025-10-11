ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Карлинские казармы получили разрешение на работу культурного центра

11 октября 2025
15:00
Строительное управление района Прага 8 выдало дополнительное разрешение на деятельность культурного центра в бывших Карлинских казармах. Решение касается эксплуатации отреставрированных зданий на территории двора, где с конца мая ограниченно проводятся мероприятия.
Центр работал с 2017 года, но был закрыт в июне прошлого года из-за отсутствия разрешительной документации. Проблема несоответствия градостроительному плану была решена после внесения изменений властями города.

Жалобы жителей отклонены
Местные жители жаловались на шум от концертов и баров, но управление отклонило их возражения. В документах указано, что заявка подавалась только на работу летнего кинотеатра, а ограничение времени работы до 21:00 не было утверждено.

Городские власти планируют комплексную реконструкцию всего памятника архитектуры XIX века для создания многофункционального пространства.
