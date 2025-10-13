ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Запеченный гусь и дегустация вина в Национальном сельскохозяйственном музее в Праге

Новости 420on
13 октября 2025
10:00
550
Уже 17-й год подряд в Национальном сельскохозяйственном музее в Праге пройдет акция под названием Letenská husa и дегустация святомартинского вина.
 В субботу, 15 ноября, приходите на праздник Святого Мартина, который сопровождается дегустацией святомартинских вин, молодых вин ведущих моравских и чешских производителей, а также продажей различных гастрономических деликатесов. Можно будет попробовать и традиционное чешское блюдо — запеченного гуся.

Помимо вина и всевозможных деликатесов в рамках акции состоится презентация избранных предметов из коллекции музея, конкурсы для детей и демонстрация чешских ремесел.




культура музей Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
946
КУЛЬТУРА
КАРЛИНСКИЕ КАЗАРМЫ ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
09:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1304
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ-ИНСТРУМЕНТ DELPHI-2M ПРЕДСКАЗЫВАЕТ РИСК БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД
16:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1334
ЗДОРОВЬЕ
СТРЕСС ПАРАЛИЗУЕТ: КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ В ЧЕХИИ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ИЗ-ЗА НЕГО
13:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
973
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ 16 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО СВЕТОВОГО ИСКУССТВА SIGNAL FESTIVAL
22:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
972
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА DESIGNBLOK
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
823
ТЕХНОЛОГИИ
СЕНТЯБРЬСКИЙ ВСПЛЕСК — В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНО 24 КИБЕРИНЦИДЕНТА
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1195
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ СОСТОИТСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА МИХАИЛА ЛОКШИНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1414
КУЛЬТУРА
В ЧЕШСКИЙ ПРОКАТ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ «ФРАНЦ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ ФРАНЦА КАФКИ
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1479
ДОМ И СЕМЬЯ
СОТНИ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ПРОПУСКАЮТ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1445
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ПОСТАНОВКИ ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3146
ЗДОРОВЬЕ
НОВЫЕ ПРАВИЛА МЕДОСМОТРОВ В ЧЕХИИ: КАК ВРАЧИ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ВАШИМ ЗДОРОВЬЕМ
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1469
КУЛЬТУРА
ДИРЕКТОР ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА МИРОСЛАВ БОБЕК УХОДИТ В ОТСТАВКУ
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2369
ЗДОРОВЬЕ
ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ: БЕЗОПАСЕН ЛИ ОН И СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ С АУТИЗМОМ
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2269
КУЛЬТУРА
10 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ТРОИ
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3496
КУЛЬТУРА
ВЕЧЕР САТИРЫ И ЮМОРА С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ