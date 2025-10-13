Запеченный гусь и дегустация вина в Национальном сельскохозяйственном музее в Праге
13 октября 2025
10:00
550
Уже 17-й год подряд в Национальном сельскохозяйственном музее в Праге пройдет акция под названием Letenská husa и дегустация святомартинского вина.
В субботу, 15 ноября, приходите на праздник Святого Мартина, который сопровождается дегустацией святомартинских вин, молодых вин ведущих моравских и чешских производителей, а также продажей различных гастрономических деликатесов. Можно будет попробовать и традиционное чешское блюдо — запеченного гуся.
Помимо вина и всевозможных деликатесов в рамках акции состоится презентация избранных предметов из коллекции музея, конкурсы для детей и демонстрация чешских ремесел.
