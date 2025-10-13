Запеченный гусь и дегустация вина в Национальном сельскохозяйственном музее в Праге

Новости 420on 13 октября 2025 10:00 550

Уже 17-й год подряд в Национальном сельскохозяйственном музее в Праге пройдет акция под названием Letenská husa и дегустация святомартинского вина.