Те, кто имеет статус деятеля искусства, могут получить от государства до 90 000 крон

Критерии отбора

Право на получение стипендии имеют граждане Чехии или обладатели ПМЖ , для которых искусство является основным источником дохода. Ключевым требованием является предварительное включение в Реестр. Учащиеся очных отделений и лица, занятые на работе более 20 часов в неделю, к участию не допускаются.

Более подробно про требования и шаги рассказано здесь.



Процесс рассмотрения

Окончательное решение по заявкам принимает специальная комиссия, оценивающая качество проекта, квалификацию автора и обоснованность бюджета. Финансирование получают инициативы, набравшие не менее 50 баллов по стобалльной шкале. Поддержка предоставляется на создание произведений искусства или на прохождение стажировок.



Взнос может быть предоставлен заявителю как исключительно на творческую или учебную деятельность, так и на частичную компенсацию материальных затрат, если они необходимы для реализации проекта. Эта классификация будет учитываться при определении размера взноса на творческую или учебную деятельность.









Заявки можно подавать с 3 ноября 2025 года (13:00) по 5 декабря 2025 года (15:00).

