Прага засияет огнями: сегодня стартует Signal Festival 2025

Новости 420on 16 октября 2025 14:00 294

Столица Чехии превратится в живое полотно света и звука. С 16 по 19 октября в Праге пройдет тринадцатый Signal Festival — крупнейший фестиваль светового искусства в Центральной Европе.