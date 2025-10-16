Прага засияет огнями: сегодня стартует Signal Festival 2025
16 октября 2025
14:00
294
Столица Чехии превратится в живое полотно света и звука. С 16 по 19 октября в Праге пройдет тринадцатый Signal Festival — крупнейший фестиваль светового искусства в Центральной Европе.
В течение четырёх вечеров, с 19:00 до полуночи, улицы, площади и парки города станут площадками для 17 световых инсталляций, созданных художниками из Чехии и других стран.
Фестиваль традиционно разделён на две основные зоны.
Центральный маршрут охватывает историческое ядро города — Староместскую площадь, Карлов мост, Клементинум и остров Кампа. Эти места преобразятся с помощью масштабных проекций и аудиовизуальных шоу.
Маршрут по Виноградам предложит более камерные работы, в которых сочетаются свет, технология и интерактивность.
Главная тема нынешнего года — «Решения». Художники приглашают зрителей задуматься о будущем планеты, роли технологий и человеческих взаимоотношениях в эпоху искусственного интеллекта.
