Прага засияет огнями: сегодня стартует Signal Festival 2025

Новости 420on
16 октября 2025
Столица Чехии превратится в живое полотно света и звука. С 16 по 19 октября в Праге пройдет тринадцатый Signal Festival — крупнейший фестиваль светового искусства в Центральной Европе.


В течение четырёх вечеров, с 19:00 до полуночи, улицы, площади и парки города станут площадками для 17 световых инсталляций, созданных художниками из Чехии и других стран.


Фестиваль традиционно разделён на две основные зоны.



Центральный маршрут охватывает историческое ядро города — Староместскую площадь, Карлов мост, Клементинум и остров Кампа. Эти места преобразятся с помощью масштабных проекций и аудиовизуальных шоу.



Маршрут по Виноградам предложит более камерные работы, в которых сочетаются свет, технология и интерактивность.


Главная тема нынешнего года — «Решения». Художники приглашают зрителей задуматься о будущем планеты, роли технологий и человеческих взаимоотношениях в эпоху искусственного интеллекта.
