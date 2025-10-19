ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

В Ботаническом саду Праги проходит выставка тыкв и тыквенных композиций

Новости 420on
19 октября 2025
10:00
212
Тыквы самых разных форм, цветов и размеров ждут посетителей Пражского ботанического сада Троя.
В этом году выставка превратит сад в сказочный лес, полный ведьм, пауков, гоблинов и других существ из мира фэнтези. Здесь также будет замок с привидениями и лабиринт.

25–26 октября здесь пройдет мастер-класс «Вырезка тыкв».

Программа выходного дня будет проходить в крытом выставочном павильоне «Декоративный сад», поэтому посетители смогут  насладиться ею в любую погоду.

Выставка завершится 31 октября вечерним парадом фонарей по саду и празднованием Хэллоуина для маленьких и больших посетителей.

Выставка проходит в экспозициях «Декоративный сад» и «Лес».

Часы работы в октябре: ежедневно с 9:00 до 19:00

Фото: Инна Быстракова
Чехия Прага
