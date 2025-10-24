Выставка окаменелостей предка человека «Люси и Селам» побила рекорд: 200 тысяч посетителей за два месяца

Новости 420on 24 октября 2025 09:00 770

Выставку с останками древнейших предков человека — Люси и Селам, возраст которых оценивается в 3,2 миллиона лет, — посетило более 200 000 человек. Экспозиция, проходившая в Национальном музее в Праге, завершилась 23 октября и уже признана одной из самых успешных в истории Чехии.