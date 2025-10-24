Выставка окаменелостей предка человека «Люси и Селам» побила рекорд: 200 тысяч посетителей за два месяца
24 октября 2025
09:00
Выставку с останками древнейших предков человека — Люси и Селам, возраст которых оценивается в 3,2 миллиона лет, — посетило более 200 000 человек. Экспозиция, проходившая в Национальном музее в Праге, завершилась 23 октября и уже признана одной из самых успешных в истории Чехии.
🦴 Исторический успех Национального музея
По словам директора музея Михала Лукеша, столь высокую посещаемость за столь короткое время учреждение зафиксировало впервые в своей истории:
«Точная цифра будет известна после закрытия, но уже сейчас ясно, что уникальную возможность увидеть одни из самых редких палеоантропологических находок в мире использовали более 200 000 человек — как из Чехии, так и из-за рубежа», — сказал Лукеш.
🌍 Люси и Селам впервые в Европе
Экспонаты были впервые показаны в Европе — их предоставил Национальный музей Эфиопии, где хранится оригинал знаменитой находки.
Окаменелости представляют собой останки самки и детеныша вида Australopithecus afarensis — ключевые свидетельства ранних этапов эволюции человека.
Для их транспортировки и экспозиции чешское правительство дало официальные гарантии, поскольку речь идет о национальном культурном достоянии Эфиопии.
🏛️ Организация выставки и меры безопасности
Из-за ожидаемого интереса музей заранее ввел систему билетов на конкретное время и продлил часы работы.
Экспозиция стала центральной частью постоянной выставки «Человек и его предшественники».
🌟 Международное признание
До приезда в Прагу оригинал останков Люси лишь однажды покидал Эфиопию — в 2007–2013 годах, когда экспонировался в США.
Директор музея отметил, что это событие стало исполнением его мечты и доказательством международного статуса Национального музея:
«Для нас это исторический момент — подтверждение, что музей входит в число ведущих культурных институций мира».
