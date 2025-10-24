ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Выставка окаменелостей предка человека «Люси и Селам» побила рекорд: 200 тысяч посетителей за два месяца

24 октября 2025
Выставку с останками древнейших предков человека — Люси и Селам, возраст которых оценивается в 3,2 миллиона лет, — посетило более 200 000 человек. Экспозиция, проходившая в Национальном музее в Праге, завершилась 23 октября и уже признана одной из самых успешных в истории Чехии.
🦴 Исторический успех Национального музея

По словам директора музея Михала Лукеша, столь высокую посещаемость за столь короткое время учреждение зафиксировало впервые в своей истории:


«Точная цифра будет известна после закрытия, но уже сейчас ясно, что уникальную возможность увидеть одни из самых редких палеоантропологических находок в мире использовали более 200 000 человек — как из Чехии, так и из-за рубежа», — сказал Лукеш.


🌍 Люси и Селам впервые в Европе

Экспонаты были впервые показаны в Европе — их предоставил Национальный музей Эфиопии, где хранится оригинал знаменитой находки.

Окаменелости представляют собой останки самки и детеныша вида Australopithecus afarensis — ключевые свидетельства ранних этапов эволюции человека.

Для их транспортировки и экспозиции чешское правительство дало официальные гарантии, поскольку речь идет о национальном культурном достоянии Эфиопии.

🏛️ Организация выставки и меры безопасности

Из-за ожидаемого интереса музей заранее ввел систему билетов на конкретное время и продлил часы работы.
Экспозиция стала центральной частью постоянной выставки «Человек и его предшественники».

🌟 Международное признание

До приезда в Прагу оригинал останков Люси лишь однажды покидал Эфиопию — в 2007–2013 годах, когда экспонировался в США.

Директор музея отметил, что это событие стало исполнением его мечты и доказательством международного статуса Национального музея:

«Для нас это исторический момент — подтверждение, что музей входит в число ведущих культурных институций мира».

🧬 Выставка «Люси» не только установила рекорд посещаемости, но и напомнила, что история человечества начинается задолго до письменности — с костей, камней и открытий, способных объединить целые цивилизации.
