Святой Мартин на белом коне проедет по Карлову мосту

29 октября 2025

1 ноября в 11:11 Карлов мост в Праге вновь оживет духом Средневековья — по нему пройдет святомартинское шествие, символизирующее приход зимы.