Святой Мартин на белом коне проедет по Карлову мосту
29 октября 2025
13:00
289
1 ноября в 11:11 Карлов мост в Праге вновь оживет духом Средневековья — по нему пройдет святомартинское шествие, символизирующее приход зимы.
🐴 Во главе процессии — святой Мартин на белом коне, за ним — карета, наполненная снегом, и римские воины.
🎪 На Крижовницкой площади в это время откроется средневековая ярмарка с ремеслами, музыкой и атмосферой старой Праги.
✨ Праздник святого Мартина традиционно отмечает переход от осени к зиме — время, когда город наполняется волшебством, ароматом вина и ожиданием первого снега.
