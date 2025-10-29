ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Святой Мартин на белом коне проедет по Карлову мосту

Новости 420on
29 октября 2025
13:00
289
1 ноября в 11:11 Карлов мост в Праге вновь оживет духом Средневековья — по нему пройдет святомартинское шествие, символизирующее приход зимы.
🐴 Во главе процессии — святой Мартин на белом коне, за ним — карета, наполненная снегом, и римские воины.

🎪 На Крижовницкой площади в это время откроется средневековая ярмарка с ремеслами, музыкой и атмосферой старой Праги.

✨ Праздник святого Мартина традиционно отмечает переход от осени к зиме — время, когда город наполняется волшебством, ароматом вина и ожиданием первого снега.
праздники Чехия Карлов Мост
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
337
ТЕХНОЛОГИИ
НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ ЧЕШСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. ПЕРЕБОИ С EDOKLADY
18:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1236
КУЛЬТУРА
ПРАЖСКИЙ РЫНОК В ГОЛЕШОВИЦЕ ПРИГЛАШАЕТ НА МЕКСИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК DÍA DE LOS MUERTOS
16:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
920
ТЕХНОЛОГИИ
CLAUDE ОТ ANTHROPIC: АЛЬТЕРНАТИВА CHATGPT ДЛЯ РУТИННЫХ ЗАДАЧ
13:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1433
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ КАК ИСТОЧНИК ДЕЗИНФОРМАЦИИ: КАЖДОЕ ВТОРОЕ НОВОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ СОДЕРЖИТ ОШИБКИ
13:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1814
ТЕХНОЛОГИИ
ТАЙНЫ ПРАЖСКИХ УЛИЦ В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
09:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2063
КУЛЬТУРА
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ ПРЕДКА ЧЕЛОВЕКА «ЛЮСИ И СЕЛАМ» ПОБИЛА РЕКОРД: 200 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ДВА МЕСЯЦА
15:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1194
ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ТЮРЬМА? СУДЬБУ БЕГЛЕЦА ИЗ БОГНИЦЕ РЕШИТ ЭКСПЕРТИЗА
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1998
ЗДОРОВЬЕ
НЕ ТОЛЬКО ДИЕТА: ЧЕШСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИИ ОЖИРЕНИЯ
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1988
ЗДОРОВЬЕ
РЕКОРДНЫЙ РОСТ СЛУЧАЕВ БОРРЕЛИОЗА В ЧЕХИИ
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1043
ЕДА
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА? ЧЕХИ НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПЕЧЕНЬЯ
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1558
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ВРАЧИ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ ЭКГ, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ
11:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1907
КУЛЬТУРА
ТЕ, КТО ИМЕЕТ СТАТУС ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВА, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА ДО 90 000 КРОН
10:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1065
КУЛЬТУРА
В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПРАГИ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА ТЫКВ И ТЫКВЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ
18:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1850
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ПОДРОСТКИ ОБМЕНИВАЮТСЯ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ПСИХИАТРОВ
17:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1354
ЗДОРОВЬЕ
ПРОБИОТИКИ: ПАНАЦЕЯ ИЛИ МАРКЕТИНГ?