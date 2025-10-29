Пражские кладбища приглашают на День всех святых
29 октября 2025
17:00
42
В столице Чехии подготовили насыщенную программу мероприятий, посвящённых Дню всех святых. С 31 октября по 2 ноября посетителей ждут необычные экскурсии, кинопоказы и выставки на территории городских кладбищ.
Режим работы
31 октября – 2 ноября: все кладбища открыты с 8:00 до 19:00
Ольшанское кладбище: продажа цветов и свечей у Инфоцентра с 8:30 до 17:00 (пт-вс)
Четверг, 30 октября
15:00 – Дяблицкое кладбище: памятная церемония.
Пятница, 31 октября
17:00 – Ольшанское кладбище: экскурсия по скульптурным памятникам (200 крон)
19:00 – Ольшанское кладбище: вечерняя прогулка при свечах с доступом в закрытые зоны (490 крон)
Купить билеты.
Суббота, 1 ноября
10:00–18:00 – Акция "Послание сквозь время" (можно написать письмо ушедшим в Pohřebním ateliéru)
17:30 и 20:00 – Крематорий Страшнице: показ документального фильма (190 крон)
Весь день – акция по зажжению свечей на заброшенных могилах
Воскресенье, 2 ноября
14:00–17:00 – Малостранское кладбище: экскурсии с гидами.
16:30 – Ольшанское кладбище: повторная экскурсия по скульптурам (200 крон)
Весь уикенд: открыты обрядовые залы на Ольшанах (10:00–18:00)
