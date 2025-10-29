Пражские кладбища приглашают на День всех святых

Режим работы

31 октября – 2 ноября: все кладбища открыты с 8:00 до 19:00

Ольшанское кладбище: продажа цветов и свечей у Инфоцентра с 8:30 до 17:00 (пт-вс)



Четверг, 30 октября

15:00 – Дяблицкое кладбище: памятная церемония.



Пятница, 31 октября

17:00 – Ольшанское кладбище: экскурсия по скульптурным памятникам (200 крон)

19:00 – Ольшанское кладбище: вечерняя прогулка при свечах с доступом в закрытые зоны (490 крон)







Суббота, 1 ноября

10:00–18:00 – Акция "Послание сквозь время" (можно написать письмо ушедшим в Pohřebním ateliéru)

17:30 и 20:00 – Крематорий Страшнице: показ документального фильма (190 крон)

Весь день – акция по зажжению свечей на заброшенных могилах



Воскресенье, 2 ноября

13:00–18:00 – Ольшанское кладбище: – Ольшанское кладбище: выставка стеклянных урн и траурного кимоно ( бесплатно

14:00–17:00 – Малостранское кладбище: – Малостранское кладбище: экскурсии с гидами.

16:30 – Ольшанское кладбище: повторная экскурсия по скульптурам (200 крон)





Весь уикенд: открыты обрядовые залы на Ольшанах (10:00–18:00)