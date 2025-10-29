ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Пражские кладбища приглашают на День всех святых

29 октября 2025
17:00
В столице Чехии подготовили насыщенную программу мероприятий, посвящённых Дню всех святых. С 31 октября по 2 ноября посетителей ждут необычные экскурсии, кинопоказы и выставки на территории городских кладбищ.
Режим работы 
31 октября – 2 ноября: все кладбища открыты с 8:00 до 19:00 
Ольшанское кладбище: продажа цветов и свечей у Инфоцентра с 8:30 до 17:00 (пт-вс) 

Четверг, 30 октября 
15:00 – Дяблицкое кладбище: памятная церемония.

Пятница, 31 октября 
17:00 – Ольшанское кладбище: экскурсия по скульптурным памятникам (200 крон) 
19:00 – Ольшанское кладбище: вечерняя прогулка при свечах с доступом в закрытые зоны (490 крон) 

Суббота, 1 ноября 
10:00–18:00 – Акция "Послание сквозь время" (можно написать письмо ушедшим в  Pohřebním ateliéru) 
17:30 и 20:00 – Крематорий Страшнице: показ документального фильма (190 крон) 
Весь день – акция по зажжению свечей на заброшенных могилах 

Воскресенье, 2 ноября 
13:00–18:00 – Ольшанское кладбище: выставка стеклянных урн и траурного кимоно (бесплатно
14:00–17:00 – Малостранское кладбище: экскурсии с гидами.
16:30 – Ольшанское кладбище: повторная экскурсия по скульптурам (200 крон) 

Весь уикенд: открыты обрядовые залы на Ольшанах (10:00–18:00) 
