Праздник Святого Мартина и жареный гусь в Праге: вино, музыка и традиции

2 ноября 2025

Прага вновь окунется в атмосферу праздника молодого вина и кулинарных удовольствий. 14-й фестиваль Svatomartinské slavnosti a pečená husa объединит виноделов из Чехии и Моравии, традиционные блюда из гуся и живую музыку. Ежегодно мероприятие собирает около 6 000 гостей и считается одним из самых ярких винных событий осени.