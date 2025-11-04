Ермек Турсунов в Чехии





Кинопоказы и вечера сатиры прошли в Карловых Варах, Брно и Праге. И каждая такая встреча запомнилась зрителям особой теплой атмосферой и давно позабытой аурой интеллектуального юмора. Турсунов – прекрасный рассказчик, он умеет расположить публику, шутки его отличаются тонкой и обаятельной самоиронией.

Помимо живых встреч с писателем, европейские зрители увидели ретроспективу его фильмов:





«Кенже» (Little Brother),

«Жат» (Stranger),

«Шал» (The Old Man) и

«Келин» (The Bride).





Все эти картины принесли славу казахстанскому кинематографу, заслужив восторженные оценки не только внутри страны, но и на самых престижных международных фестивалях.





Особое место в программе заняли вечера сатиры и юмора. На этих вечерах Ермек Турсунов предстал перед зрителями не только как режиссер и писатель, но и как остроумный, глубокий, искренний собеседник.





Отзывы зрителей:





«Сегодня была на встрече с Вами в Карловых Варах. Получила большое удовольствие от живого общения. 2 часа пролетели незаметно. Советую побывать на этой встрече».





«Это был великолепный вечер!!! Встреча прошла на одном дыхании, и зрители не хотели расставаться с режиссером. Очень рада, что смогла приехать из Ниццы и попала на такое шикарное мероприятие. Благодарю!!!»





Особо стоит упомянуть закрытый показ фильма «Келин», который состоялся в Брно . Сюда на показ были приглашены представители казахской диаспоры, чешские кинематографисты и зарубежные студенты , которые обучаются основам драматургии в Брно. Для многих из них это был первый просмотр легендарного фильма.





«I really enjoyed the movie and I actually liked that they didn’t talk in the movie. It felt very traditional and I felt like I was actually intruding something — like really watching what they were doing. I was taken back to that time. It was great, thank you».



(«Мне фильм действительно очень понравился, и особенно — то, что в нем нет диалогов. Он ощущается очень традиционным, и у меня было чувство, будто я подглядываю за чем-то настоящим — словно действительно наблюдаю, как они живут. Я словно перенесся в то время. Это было великолепно, спасибо».)





«Okay, honestly I love this film. It’s very traditional and it explains more things that we didn’t realize before. The main important thing that I noticed is that it was talking about things that were told to me before. Traditions usually don’t talk about that, but in this film they show everything that was really important. Thank you».



(«Честно говоря, я просто влюблен в этот фильм. Он очень традиционный и раскрывает многие вещи, о которых мы раньше даже не задумывались. Самое главное, что я заметил, — он поднимает темы, о которых мне рассказывали раньше. Традиции — обычно не говорят об этом вслух, но в этом фильме показано все, что действительно важно. Спасибо».)





«Thank you very much. It’s a very beautiful film. I really liked the atmosphere it creates. It reminded me of the stories my parents told me in my childhood — as if they were brought to life and shown in all the colors of the world».



(«Большое спасибо. Это очень красивый фильм. Мне очень понравилась атмосфера, которую он создает. Он напомнил мне истории, которые в детстве рассказывали мои родители — словно эти истории ожили и были показаны во всех красках мира».)





«Je to velmi silný film, budu k němu hodně předmýšlet. A asi bychom musela vidět vícekrát. Tam bylo spousta tajemných náznaků a co z toho si člověk odnesne tu obrovskou sílu přírody. Tu obrovskou sílu života, ale zároveň křehkotíta. A jak říkám, moc z toho asi neřeknu, jenom že děkuju, protože je to... Děkuji moc».





(«Это очень сильный фильм, я буду о нем еще долго думать. Наверное, его нужно посмотреть несколько раз.

В нём было так много загадочных намеков, и главное, что остается после просмотра, — это ощущение огромной силы природы, великой силы жизни, но одновременно ее хрупкости. И, как я уже сказала, не смогу сказать много… только спасибо. Спасибо большое».)





В завершение вечеров зрители могли лично пообщаться с режиссером, получить автограф и приобрести его книги





Для тех, кто хочет почитать книги Ермека Турсунова, — их можно купить в электронном виде на сайте https://books2read.com/TursunovErmek





Также книги можно приобрести в Праге в книжном магазине «Белая Ворона» по адресу: ТЦ Černá Růže (1-й этаж), Na Příkopě 853, Nové Město, Praha.





Проект реализован при поддержке организации Qazaq Nomad z.s. и при информационной поддержке портала 420on.cz (новости Чехии на русском языке).



Организатор — Nomad Film International и Джамиля Андреева.





Следующие показы и встречи с Ермеком Турсуновым планируются в 2026 году в крупнейших культурных центрах Европы.





О конкретных датах будет сообщено позже. Следите за анонсами.



