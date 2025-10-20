Праздничный стол во время кризиса? Чехи не откажутся от рождественского печенья

Кондитеры уже готовятся к рождественскому сезону и начинают принимать первые заказы.



Стоимость покупного печенья варьируется в зависимости от места приобретения. Цены начинаются от 250 крон за килограмм на изделия массового производства и могут достигать 4 000 крон за продукцию специализированных кондитерских. Основной проблемой для пекарен в этом сезоне становится нехватка сезонных работников, что связано с необходимостью предлагать более высокую заработную плату.









Цена сахара упала, на какао — выросла.





Традиции превыше всего

Несмотря на экономические колебания, традиция покупки и приготовления рождественского печенья остается незыблемой для чешских семей. Спрос ежегодно остается стабильным, а ассортимент наиболее популярных видов сладостей, таких как ванильные рогалики и линцское печенье, практически не меняется.