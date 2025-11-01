Чехи требуют качества в ресторанах, но не готовы за него доплачивать
1 ноября 2025
19:00
655
Запросы посетителей ресторанов в Чехии растут: люди хотят качественные блюда и напитки, но платить больше не намерены.
Высокие ожидания при ограниченном бюджете
Почти две трети респондентов назвали качество еды и напитков главным критерием выбора заведения. Около 40% признали, что их требования выросли за последние годы. При этом 60% тех, кто редко посещает рестораны, указали высокие цены основной причиной отказа от частых визитов.
Проблемы отрасли
Владельцы заведений столкнулись с серьезными трудностями: 83% считают ведение бизнеса более сложным, чем несколько лет назад. Критическим стал дефицит квалифицированного персонала, а растущие расходы не позволяют существенно поднимать цены. Прошлогодняя выручка сектора снизилась на 6% с учетом инфляции. Эксперты видят выход в современных технологиях, позволяющих оптимизировать работу кухни и сократить потери продуктов.
