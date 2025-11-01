ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЕДА

Чехи требуют качества в ресторанах, но не готовы за него доплачивать

Новости и статьи
1 ноября 2025
19:00
655
Запросы посетителей ресторанов в Чехии растут: люди хотят качественные блюда и напитки, но платить больше не намерены.
Высокие ожидания при ограниченном бюджете 
Почти две трети респондентов назвали качество еды и напитков главным критерием выбора заведения. Около 40% признали, что их требования выросли за последние годы. При этом 60% тех, кто редко посещает рестораны, указали высокие цены основной причиной отказа от частых визитов. 


Проблемы отрасли 
Владельцы заведений столкнулись с серьезными трудностями: 83% считают ведение бизнеса более сложным, чем несколько лет назад. Критическим стал дефицит квалифицированного персонала, а растущие расходы не позволяют существенно поднимать цены. Прошлогодняя выручка сектора снизилась на 6% с учетом инфляции. Эксперты видят выход в современных технологиях, позволяющих оптимизировать работу кухни и сократить потери продуктов. 
еда рестораны
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
31 ОКТЯБРЯ 2025
1149
ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ОБХОДИТСЯ ЧЕХИИ ПОЧТИ В 95 МИЛЛИАРДОВ КРОН В ГОД
11:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
1032
КУЛЬТУРА
30 ОКТЯБРЯ МОЖНО ПОЛЮБОВАТЬСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ВРТБОВСКОГО САДА В ПРАГЕ
17:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1069
КУЛЬТУРА
ПРАЖСКИЕ КЛАДБИЩА ПРИГЛАШАЮТ НА ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
14:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1546
ТЕХНОЛОГИИ
НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ ЧЕШСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. ПЕРЕБОИ С EDOKLADY
13:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
910
КУЛЬТУРА
СВЯТОЙ МАРТИН НА БЕЛОМ КОНЕ ПРОЕДЕТ ПО КАРЛОВУ МОСТУ
18:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1880
КУЛЬТУРА
ПРАЖСКИЙ РЫНОК В ГОЛЕШОВИЦЕ ПРИГЛАШАЕТ НА МЕКСИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК DÍA DE LOS MUERTOS
16:00
28 ОКТЯБРЯ 2025
1080
ТЕХНОЛОГИИ
CLAUDE ОТ ANTHROPIC: АЛЬТЕРНАТИВА CHATGPT ДЛЯ РУТИННЫХ ЗАДАЧ
13:00
26 ОКТЯБРЯ 2025
1541
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ КАК ИСТОЧНИК ДЕЗИНФОРМАЦИИ: КАЖДОЕ ВТОРОЕ НОВОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ СОДЕРЖИТ ОШИБКИ
13:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
1907
ТЕХНОЛОГИИ
ТАЙНЫ ПРАЖСКИХ УЛИЦ В ВАШЕМ СМАРТФОНЕ
09:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
2307
КУЛЬТУРА
ВЫСТАВКА ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ ПРЕДКА ЧЕЛОВЕКА «ЛЮСИ И СЕЛАМ» ПОБИЛА РЕКОРД: 200 ТЫСЯЧ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ДВА МЕСЯЦА
15:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1265
ЗДОРОВЬЕ
ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ТЮРЬМА? СУДЬБУ БЕГЛЕЦА ИЗ БОГНИЦЕ РЕШИТ ЭКСПЕРТИЗА
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2112
ЗДОРОВЬЕ
НЕ ТОЛЬКО ДИЕТА: ЧЕШСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗВАЛИ СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ ЭПИДЕМИИ ОЖИРЕНИЯ
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2094
ЗДОРОВЬЕ
РЕКОРДНЫЙ РОСТ СЛУЧАЕВ БОРРЕЛИОЗА В ЧЕХИИ
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1110
ЕДА
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА? ЧЕХИ НЕ ОТКАЖУТСЯ ОТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПЕЧЕНЬЯ
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1617
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ВРАЧИ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СИСТЕМУ ЭКГ, КОТОРАЯ МОЖЕТ НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ