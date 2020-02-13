Для здоровья и красоты, или Почему знаменитости посещают Aurum Clinic

Aurum Clinic — престижная пражская клиника эстетической и пластической медицины, которая предоставляет комплексный спектр услуг по таким направлениям, как косметология, массаж, пластическая хирургия, диетология и многие другие. Частная клиника отвечает самым высоким стандартам медицинской помощи. О том, какие процедуры наиболее популярны среди клиентов и какие современные технологии и оборудование использует сегодня медучреждение, рассказывает директор Aurum Clinic Ивана Немечкова.

Фото: Доктор медицинских наук Ивана Немечкова, хозяйка клиники

Ивана Немечкова — главный врач в области комплексной эстетической медицины. Это отделение клиники специализируется на устранении возрастных морщин путем карбокситерапии, ультразвука или мезотерапии, коррекции фигуры, консультировании по вопросам диетологии и здорового образа жизни.

MUDr. Ивана Немечкова и актриса и певица Магда Мала

Ивана Немечкова — выпускница медицинского факультета Карлова университета в Праге. После получения первой и второй аттестаций она работала врачом в ЛОР-клиниках в Праге, позже ассистентом ЛОР-отделения кафедры IDVL в Праге, а затем в течение многих лет трудилась в Университетской больнице в Севилье (Испания). Окончив магистратуру в области эстетической медицины и пластической хирургии, в 2009 году она стала директором клиники Aurum и организатором теоретических и практических курсов в этом направлении.



– Какие медицинские услуги вы сейчас предлагаете в клинике, которой руководите?

– Мы успешно выполняем различные эстетические процедуры — как по отдельности, так и с помощью комбинированных методов. Среди них, например, удаление морщин, увеличение и коррекция губ, изменение внешнего вида нижней челюсти или устранение двойного подбородка, коррекция носа, подтяжка кожи на шее и декольте. Кроме того, наши специалисты проводят пластические операции по коррекции и увеличению груди, подтяжке дряблой кожи и омоложению рук, увеличению ягодиц, половых органов, устранению шрамов, целлюлита и др.

Знаменитая певица и обладательница трех престижных музыкальных премий «Золотой соловей» Петра Яну. Фото: prazskypatriot

–​ Как вы думаете, почему чешская певица и актриса Петра Яну выбрала вашу клинику и доверилась вам?

– Конечно, я очень рада, что Петра Яну выбрала нас, и главное, что она довольна результатом. Ее основным требованием было провести косметические процедуры так, чтобы результат выглядел естественно, и я думаю, что за счет комплексной методики нам это удалось. Для нашей клиники это дополнительная реклама: многие люди интересуются, как певице удалось так преобразиться, а когда узнают, что это заслуга наших врачей, — они обращаются в Aurum Clinic. Нам приятно, что друзья и родственники Петры Яну, среди которых много актеров, художников и музыкантов, тоже стали нашими клиентами.

– Какие методы лечения вы используете, чтобы клиенты остались довольны результатом процедур?

– Идеал человеческой красоты время от времени меняется. Он претерпевает некоторые изменения и сейчас. Раньше акцент делался в основном на выразительности и объеме: клиенты хотели увеличить губы, грудь и т.д. Сегодня главное требование — чтобы лицо было естественным.

Женщины и мужчины хотят выглядеть менее уставшими, убрать морщины, чтобы стать хотя бы на несколько лет моложе. Для этого наиболее эффективны такие процедуры, как введение различных косметических наполнителей, бионитей, введение питательных веществ в подкожную клетчатку (мезотерапия) или HIFU — использование биомолекулярных высокочастотных вибраций для удаления жира и провисания кожи. Новым и набирающим популярность методом омоложения стали нити Sihouette, которые уже после первого применения укрепляют уставшую кожу на лице, шее, декольте и руках.

MUDr. Ивана Немечкова и певица и телеведущая Габриела Партишова

– Многие женщины страдают от избыточного веса и преждевременного старения кожи. Предоставляет ли ваша клиника помощь в этой области?

– Как ни странно, эта проблема беспокоит не только женщин, но и мужчин. Консультация бесплатна — мы все обсуждаем с клиентом и договариваемся о процедуре и способе ее проведения. Приходите к нам, и вы сами убедитесь в квалификации наших врачей и эффективности лечения, подобранного индивидуально.

AURUM CLINIC, s.r.o.

тел. +420 722 725 703, +420 601 322 822

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эл. почта: drnemeckovaivana@gmail.com

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