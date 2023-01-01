В пражской больнице Мотол будет построен новый современный онкологический центр

В больнице Мотол в Праге будет построен новый исследовательский центр онкологии. Фонд самой богатой женщины Чехии Ренаты Келлнеровой внесет полмиллиарда крон в проект, который, как ожидается, улучшит обслуживание пациентов со всей страны.

В новой пристройке к детскому онкологическому отделению больницы Мотол разместятся три операционные, 60 коек для длительного пребывания в стационаре и 90 коек для облучения и инфузий для амбулаторных пациентов. Объект будет включать 81 стационарную палату для лечения химиотерапией или симуляционный центр стоимостью 565 млн крон.

Идея строительства нового центра для исследования и лечения рака возникла у бывшего премьер-министра Андрея Бабиша (ANO) некоторое время назад. Прежнее правительство рассматривало возможность строительства нового павильона стоимостью более 8 млрд крон на территории университетской больницы Краловске Винограды. Однако проект, который также предполагал использование европейских субсидий, провалился. Онкологический центр «Мотол» должен стать его более скромной версией.

Строительство павильона будет финансироваться в основном за счет средств специального европейского фонда, призванного помочь национальным экономикам восстановиться после пандемии ковида. Предполагается, что в период с 2021 по 2026 год Чешская Республика получит до 7,1 млрд евро, то есть примерно 170 млрд крон. До 6,5% от выделенной суммы должно пойти на проекты в области здравоохранения.

Еще полмиллиарда крон центру «Мотол» пообещал Фонд семьи Келлнера, председателем которого является вдова Петра Келлнера и главная наследница его группы PPF Рената Келлнерова.

Цель фонда — образование

Спонсирование семьей Келлнер проекта «Мотол» вполне логично, несмотря на то что здравоохранение — новая сфера ее благотворительных интересов. Это также рекордная сумма, которую Kellner Family Foundantion направляет на один проект.

Фонд был создан в 2009 году, чтобы объединить разрозненную благотворительную деятельность владельца PPF Петра Келлнера и его жены. До сих пор его деятельность была сосредоточена в основном на образовании. Фонд предоставляет социальные стипендии одаренным детям, которые могут учиться в престижной частной школе, которую PPF помогла основать 20 лет назад.

Кроме того, фонд распределяет стипендии для талантливых чехов на обучение в зарубежных университетах и поддерживает чешские начальные школы. Согласно последнему опубликованному годовому отчету, до 2021 года семья направила на образовательные программы более 1,7 млрд крон, а сам фонд семьи Келлнера с момента своего основания передал на благотворительность 983 млн крон.

В прошлом году семейный фонд под руководством Ренаты Келлнеровой выделил еще 100 млн крон на поддержку образования украинских беженцев. Например, он финансировал специальные издания учебников чешского языка.

При жизни Петр Келлнер положил начало беспрецедентным по масштабам исследованиям онкологических препаратов в Чешской Республике — области, в которой он был лично заинтересован.

Петр Келлнер много лет назад проходил лечение от онкологии в Мотоле. Его заинтересовали исследования чешских онкологов, которые экспериментировали с аутоиммунологическим методом, основанным на применении препарата, вырабатываемого дендритными клетками пациента.

PPF Келлнера приняла участие в исследовании в качестве инвестора. В 2010 году специально для этого проекта она создала биотехнологическую компанию Sotio, которую через два года включила в свою структуру.

Затем Sotio приступила к разработке индивидуальных препаратов, изготовленных из клеток, выделенных из собственной крови пациента. Продукт, известный под аббревиатурой DCVAC, первоначально прошел клинические испытания для лечения рака простаты, легких и яичников.

Препарат DCVAC для лечения рака простаты даже был включен в крупное международное поворотное клиническое исследование III фазы, чтобы проверить его эффективность и шансы на внедрение в клиническую практику. В общей сложности 1 200 пациентов из Европы и США получили препарат, что обошлось PPF в сотни миллионов долларов. Однако в прошлом году надежда на то, что препарат, рожденный чешскими исследователями из компании Motol, попадет на мировой фармацевтический рынок, рухнула.

«К сожалению, исследование не показало значительное улучшение выживаемости в группе пациентов, на которых мы тестировали препарат», — объяснил год назад в интервью глава компании Sotio Радек Шпишек.

«В последние годы лечение рака простаты изменилось. Появился новый вид лечения. В нашем исследовании принимали участие как пациенты, получавшие противораковое лечение оригинального типа, так и пациенты, получавшие новое лечение. Оказалось, что наш препарат статистически значимо помог пациентам с оригинальным типом лечения, но у пациентов с новым типом существенной разницы не было», — сказал он. Поэтому в прошлом году компания Sotio приостановила разработку DCVAC.

Расширение компании Sotio

Однако к тому времени у компании Келлнера уже были другие задачи. За более чем десятилетие испытаний чешского терапевтического метода Sotio приобрела еще несколько проектов по исследованию рака за рубежом.

Новым флагманским продуктом компании Sotia является разработка иммунологических продуктов на основе белка под названием интерлейкин IL-15. Это процесс французской фирмы Cytune Pharma, который компания Sotio выкупила на ранней стадии разработки и теперь проводит клинические испытания в сотрудничестве с фармацевтическим гигантом Merck. В исследовании принимают участие чешские онкологические центры, включая университетскую больницу Мотол.

Кроме того, Sotio разрабатывает персонализированную клеточную иммунотерапию, известную под аббревиатурой BOXR, проект которой она купила в 2020 году у американской фирмы Unum Therapeutics.

Третьим основным направлением Sotio является метод, основанный на сочетании молекулы, способной находить опухолевые клетки в организме пациента, с токсичным веществом, разрушающим опухоль (так называемый метод ADC). В прошлом году Sotio купила лицензию на разработку пяти таких препаратов у корейской фирмы LegoChem Biosciences.

Всего с 2012 года компания Sotio провела 13 клинических испытаний в Европе и США, согласно информации на ее сайте. К концу этого года у компании должно быть три препарата на высшей и самой дорогой третьей фазе испытаний.

Проекты по развитию компании Sotio в течение многих лет финансировались группой PPF. Однако три года назад ей удалось выгодно монетизировать часть исследований. Тогда Sotio продала свою долю в NBE-Therapeutics, швейцарской биотехнологической компании, где она была крупнейшим акционером, немецкому фармацевтическому гиганту Boehringer Ingelheim. Выручка от сделки для компании Келлнера оценивалась тогда примерно в 8 млрд крон.

Когда Петр Келлнер трагически погиб два года назад, будущее компании Sotia оказалось под вопросом. Было неясно, будут ли его наследники так же увлечены исследованиями рака и захотят ли они продолжать инвестировать огромные суммы в чрезвычайно рискованное дело.

Однако, как подтвердил Радек Шпишек, интерес к биотехнологиям и разработке лекарств не закончился с уходом Келлнера из PPF, и желание посвятить себя онкологическим исследованиям сохраняется. Недавно объявленное участие Фонда семьи Келлнер в проекте онкологического центра «Мотол» доказывает это.

Источник: seznamzpravy.cz

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