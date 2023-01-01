Дети в Чехии получат по фитнес-браслету. Кого возьмут в ЗОЖ-проект?

Тысяча детей, отобранных врачами, получат «умные браслеты», которые будут отслеживать их движения в течение большей части дня.

Современные технологии могут помочь в борьбе с избыточным весом. Используя умные фитнес-браслеты, врачи хотят следить за физической активностью и питанием школьников и в игровой форме вдохновить их на здоровый образ жизни.

Число детей с ожирением значительно увеличивается с каждым годом, а вместе с ними и печальная перспектива многих проблем со здоровьем в будущем.

«Это и есть истинная профилактика. Нужно выявлять детей с избыточным весом в самом начале, чтобы они не пошли по пути ожирения дальше, где поправить здоровье будет сложнее», — объясняет Петр Ехличка, детский кардиолог и координатор пилотного проекта Чешской медицинской палаты.

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Под наблюдением окажутся дети младшего возраста, от 6 до 11 лет, с избыточным весом. Тысяча детей, отобранных врачами, получат «умные браслеты», которые будут отслеживать их движения в течение большей части дня.

Значительная часть усилий будет возложена на родителей, которые вечером будут вводить информацию о ежедневном рационе своего ребенка в мобильное приложение.

«Оно будет пересчитывать для них величину ежедневного потребления энергии. Приложение также сможет сравнить его потребление с нормами для возраста и пола. В то же время оно будет сравнивать физическую активность и оценивать день как плодотворный или менее удавшийся», — пояснил врач.

Каждый вечер в приложении будет всплывать информационное окно с важнейшей информацией, например о калорийности пищи и альтернативном здоровом выборе, представленной в наглядном графике, так, чтобы дети и родители могли ее запомнить.

«Это важно, потому что мозг детей такого возраста очень интенсивно усваивает информацию перед сном и запоминает ее», — отметил Ехличка.

Врачи не хотят ограничиваться только предостережением и мотивирующими фразами. Проект должен включать в себя веб-портал, предлагающий спортивные клубы или советы по питанию и здоровому образу жизни.

Инициатива была выдвинута Чешской медицинской палатой и поддержана Министерством здравоохранения. Дата запуска проекта еще уточняется.



Источник: novinky.cz

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