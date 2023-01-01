Конец пандемии: в Чехии с covid-19 можно будет ходить на работу и в школу

​Семидневная изоляция после положительного теста на covid-19 отменяется в Чехии с четверга, 20 апреля. При этом в период пандемии за несоблюдение карантина грозила тюрьма.

В Собрании законов опубликовано соответствующее постановление Министерства здравоохранения. По данным министерства, на прошлой неделе около 1 300 человек получили положительный результат теста на ковид, и это число снижается с конца февраля.

Условия изоляции и карантина менялись на протяжении трех лет пандемии. Первые пациенты в марте 2020 года были изолированы в больницах. После этого была введена двухнедельная домашняя изоляция, а всем контактировавшим с инфицированными предписывался карантин. Позже изоляция была сокращена до десяти и семи дней. В феврале этого года карантин был отменен, и теперь нет никаких обязательств и ограничений в отношении контактов инфицированного, включая членов его семьи.

Изоляция по-прежнему может быть назначена в индивидуальном порядке. «Уровень индивидуального риска будет оцениваться либо терапевтом, либо окружными экспертами здравоохранения. Они могут назначить индивидуальную изоляцию или другие карантинные меры, как и в случае прочих инфекционных заболеваний», — сказал журналистам на прошлой неделе министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).

Например, это может коснуться медицинских работников, которые работают с людьми с ослабленным иммунитетом, или работников стационарных учреждений социального обслуживания. Вместо изоляции им также могут предписать носить респиратор. Большинство европейских стран придерживаются аналогичного подхода, а Словакия уже отменила изоляцию.

Невыполнение приказа об изоляции может быть расценено как умышленное распространение заразной болезни человека, что является уголовным преступлением. Уголовный кодекс предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Список болезней, подпадающих под уголовное преступление, содержится в постановлении Министерства юстиции, в которое также пришлось внести изменения. В список входят холера, чума, СПИД, венерические заболевания, сальмонеллез, атипичная пневмония, дифтерия и туберкулез.

Источник: ceskenoviny.cz

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