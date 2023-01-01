Эксперты: через 10 лет в Чехии число больных раком и диабетом увеличится на 20 процентов

«Первый путь — это профилактика, скрининг и контроль качества. Тогда у нас будет достаточно средств для персонализированной медицины и лечения редких заболеваний. Другой путь — отказ от качественного медицинского обслуживания или повышение налогов, чего никто не хочет», — сказал глава Минздрава.

По прогнозам Института медицинской информации и статистики (IHIS), через десять лет число больных раком и диабетом в Чехии увеличится примерно на 20%. Число пациентов с болезнью Альцгеймера вырастет более чем в два раза.

Таким образом, к 2030 году в Чехии будет почти 1,3 миллиона диабетиков, около 67 000 человек с диагнозом «рак» и почти 175 000 пациентов с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщил Ладислав Душек, директор Института медицинского страхования, на сегодняшней конференции Prevon. По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), профилактика этих и других хронических заболеваний является способом сохранения финансовой устойчивости системы государственного медицинского страхования.

По его мнению, программы профилактики и скрининга, направленные на раннее выявление рака, должны стать предметом активного интереса каждого гражданина. Согласно имеющимся данным, сейчас почти половина людей не посещают врача общей практики для профилактических осмотров, а более 40% — стоматолога.

В то время как более 90% детей посещают профилактические осмотры, только 40% молодых взрослых делают это, и даже среди старших возрастных групп эта доля обычно не превышает 50%. Наибольший интерес к осмотрам проявляют жители Моравско-Силезского, Устецкого и Оломоуцкого краев, тогда как в Праге, Южно-Моравском и Пльзеньском краях этот показатель ниже среднего по Чехии.

Еще больше различий наблюдается в области стоматологического обслуживания. Если в Злинском крае больничные кассы оплачивают профилактические стоматологические осмотры почти 63% населения, то в Усти-над-Лабем — 53%, в Карловарском крае — 50% и в Праге — 47,8%. По мнению Петра Севы, главы департамента здравоохранения Устецкого края, причины могут быть и экономическими. Роман Шмуклер, президент Чешской стоматологической палаты, ранее говорил, что около 10% населения Чехии пользуются услугами стоматологов без договоров со страховщиками, то есть платят за это сами. Это отражается, например, на доле осмотров в Праге.

Валек сказал, что он обсудил с министром финансов Збынеком Станюрой (ODS), как мотивировать население к более активному участию в профилактическом лечении. Он хочет ввести сложную систему бонусов для застрахованных, которые больше заботятся о своем здоровье, в закон о медицинских страховых компаниях. Он упомянул, например, существующую идею накопления баллов за профилактику и обследование, подобно карте супермаркета. Затем эти баллы можно будет использовать для получения права на медицинское обслуживание, не покрываемое страховщиками. Ранее он также упоминал, например, пакеты косметических услуг и другие поощрения.

Источник: ceskenoviny.cz

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