Чешская система здравоохранения: даже пациенты, записанные на прием к врачу, ждут четыре часа

​Например, один пациент недавно поделился в социальных сетях поэтичным высказыванием, которое его врач повесил на двери: «Время, на которое вы записаны к врачу, — это не время, когда вы приходите на прием, а время, когда вы начинаете ждать...»

Несмотря на запись, некоторые пациенты ждут приема часами. Врачи говорят, что ситуация улучшается с годами и с приходом цифровизации. Однако анкетирование пациентов показывает, что улучшение незначительно.

Мать и ее дочь ждали восемь месяцев, чтобы попасть на прием к детскому хирургу-ортопеду. Когда они пришли на прием в поликлинику, их ждал неприятный сюрприз. Хотя они были записаны на определенное время, прием им назначили только через 4 часа 15 минут.

«Я была совершенно ошарашена тем, что все пациенты были записаны на 9 часов. Более того, это понимаешь только тогда, когда встречаешь других разгневанных матерей в течение этого бесконечного времени. Когда я спросила, в чем дело, они ответили, что это из-за рентгена», — описывает Яна Михалкова свой опыт пребывания в университетской больнице в Мотоле.

Она не хотела оставлять все как есть и пожаловалась руководству больницы на отношение в поликлинике.

«Поскольку вы были записаны в специализированную амбулаторию, где продолжительность клинического обследования зависит от диагноза, точное время обследования не всегда может быть соблюдено. Очередность пациентов всегда определяет врач», — ответила ей Дана Крживска из отдела омбудсмена и жалоб больницы.

В связи с этим газета Seznam Zprávy спросила у больницы, действительно ли в наше время невозможно организовать работу врачей так, чтобы пациентам не приходилось ждать долгие часы.

«Детская поликлиника очень загружена, она переполнена пациентами, которым нужна неотложная помощь. Приходится проводить прием, даже если пациенты не записаны», — объяснил Войтех Гавлас, заведующий отделением детской и взрослой ортопедии и травматологии 2-го медицинского факультета Карлова университета в Праге и университетской больницы «Мотол», добавив, что в день происходит около 40 свежих ортопедических травм.

Но Гавлас сказал, что в больнице пытаются сократить время ожидания: некоторым пациентам врачи оказывают помощь в рабочее время в рамках экстренного приема.

«С 1 апреля 2023 года запущена новая система с целью улучшения пропускной способности ортопедической клиники, оценка будет возможна через один-два месяца», — пояснил Гавлас.

С другой стороны, нельзя сказать, что ожидание — это особая проблема больницы «Мотол». Сидение в приемных в течение длительных периодов времени остается общей чертой чешского здравоохранения. Часто, однако, это связано со схемой работы отдельных врачей.

«Организация работы во многих медицинских учреждениях не изменилась со времен падения коммунизма», - подтверждает Любош Олеяр, президент Ассоциации пациентов.

По его словам, наибольшего прогресса в этом отношении добились стоматологи, гинекологи и диабетологи, где пациенты могут больше полагаться на то, что их примут в то время, на которое они записались.

«С другой стороны, для офтальмологов и других подобных специалистов возможно даже четырехчасовое ожидание по прибытии. На 9 часов записывается до 15 человек. Было бы достаточно записать четырех пациентов в течение часа, когда известно, что один осмотр займет от 15 до 25 минут», — сказал Олеяр.

Например, один пациент недавно поделился в социальных сетях поэтичным высказыванием, которое его врач повесил на двери: «Время, на которое вы записаны к врачу, это не время, когда вы приходите на прием, а время, когда вы начинаете ждать...»

Опять же, это не значит, что все врачи не могут приурочить прием пациентов к определенному времени. Наоборот, во многих кабинетах сейчас есть система онлайн-записи на прием. Таким образом, пациенты проводят в приемной более короткое время.

«Я бы рискнул сказать, что ситуация в кабинетах врачей общей практики немного улучшается. Потому что, действительно, в том числе благодаря ковиду, врачи и пациенты привыкли к записи на прием, чего раньше не было», — добавляет Шонка.

Именно во время пандемии ожидание возле кабинетов сократилось до минимума, утверждает Институт здравоохранения, который ранжирует чешские больницы по качеству оказываемой помощи.

Данные касаются только амбулаторных клиник при больницах, но и они показывают, что в 2021 году почти 71% пациентов ожидал лечения не более 10 минут, тогда как годом ранее только 55% людей ждали дольше. Однако в прошлом году эти показатели снова снизились до 58%. По сравнению с допандемическим периодом ситуация улучшилась, но лишь на несколько процентов. С 2013 года максимальное время ожидания менее 10 минут было у 54%.

Так где же люди ждут меньше всего? Согласно опросам Института здравоохранения, проведенным среди более чем 36 000 пациентов, в Карвинской горной больнице. В общем рейтинге лучше всего себя показали амбулаторные отделения нефрологии, ARO, стоматологии, кардиохирургии и неврологии.

Источник: seznamzpravy.cz

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