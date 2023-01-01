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Магазин во Франции изъял из продажи опасные чипсы из Чехии

Магазин во Франции изъял из продажи опасные чипсы из Чехии

Партнер рубрики:
Новости 420on
21 апреля
11:00
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​Кукурузные чипсы, получившие название Hot Chip Challenge, стали популярны среди молодых людей, которые снимают себя на видео, пытаясь их съесть, а затем выкладывают видео в социальные сети, прежде всего в TikTok.

Магазин во Франции изъял из продажи опасные чипсы из Чехии

Продуктовый магазин на северо-востоке Франции изъял из продажи острые чипсы, произведенные в Чехии, поскольку считает их небезопасными. Продукт, содержащий чили, вызывает сильнейшее жжение, как указывает сам производитель. Об отзыве продукта сообщила 21 апреля газета Le Figaro.

В ответе, предоставленном CTK, руководство компании HOT-CHIP, которая производит продукт, заявило, что продукт был отозван из продажи не на основании нарушения законодательства, а по решению руководителя филиала. У компании нет информации о том, что продукт был отозван из других торговых точек.

Супермаркет в муниципалитете Фареберсвиллер стал продавать эти чипсы в начале апреля, чтобы разнообразить свое предложение. Чипсы продаются по одному в упаковке, в которую входят латексные перчатки. Чипсы ароматизированы перцами чили Carolina Reaper и Trinidad Scorpion Moruga, которые считаются самыми острыми в мире.

Идея продавать чипсы была первоначально одобрена менеджером магазина как хороший бизнес-ход, но через две недели он передумал и обнародовал свое решение в видеоролике на Facebook.

«Мы не представляли, какое влияние эти чипсы могут оказать на игривую натуру подростков», — сказал управляющий магазином Франсуа Родригес, призывая пользователей социальных сетей избегать этого челленджа.

«Конечно, как пищевая компания мы несколько раз проходили проверку в Государственной продовольственной и сельскохозяйственной инспекции и Министерстве сельского хозяйства, которая показала, что наша продукция отвечает всем требованиям. Мы знаем об остроте чили, используемых в продукте Hot Chip Challenge, и поэтому проконсультировались с Министерством сельского хозяйства, Департаментом безопасности, который после консультаций с другими странами — членами Европейского союза выразил свое мнение, что это сырье, которое может использоваться в продуктах питания», — говорится в письменном заявлении компании.

Источник: novinky.cz

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