Магазин во Франции изъял из продажи опасные чипсы из Чехии

Продуктовый магазин на северо-востоке Франции изъял из продажи острые чипсы, произведенные в Чехии, поскольку считает их небезопасными. Продукт, содержащий чили, вызывает сильнейшее жжение, как указывает сам производитель. Об отзыве продукта сообщила 21 апреля газета Le Figaro.
В ответе, предоставленном CTK, руководство компании HOT-CHIP, которая производит продукт, заявило, что продукт был отозван из продажи не на основании нарушения законодательства, а по решению руководителя филиала. У компании нет информации о том, что продукт был отозван из других торговых точек.
Супермаркет в муниципалитете Фареберсвиллер стал продавать эти чипсы в начале апреля, чтобы разнообразить свое предложение. Чипсы продаются по одному в упаковке, в которую входят латексные перчатки. Чипсы ароматизированы перцами чили Carolina Reaper и Trinidad Scorpion Moruga, которые считаются самыми острыми в мире.
Идея продавать чипсы была первоначально одобрена менеджером магазина как хороший бизнес-ход, но через две недели он передумал и обнародовал свое решение в видеоролике на Facebook.
«Мы не представляли, какое влияние эти чипсы могут оказать на игривую натуру подростков», — сказал управляющий магазином Франсуа Родригес, призывая пользователей социальных сетей избегать этого челленджа.
«Конечно, как пищевая компания мы несколько раз проходили проверку в Государственной продовольственной и сельскохозяйственной инспекции и Министерстве сельского хозяйства, которая показала, что наша продукция отвечает всем требованиям. Мы знаем об остроте чили, используемых в продукте Hot Chip Challenge, и поэтому проконсультировались с Министерством сельского хозяйства, Департаментом безопасности, который после консультаций с другими странами — членами Европейского союза выразил свое мнение, что это сырье, которое может использоваться в продуктах питания», — говорится в письменном заявлении компании.
Источник: novinky.cz
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