Сифилис на подъеме: число зараженных в Чехии резко увеличивается

Наибольший рост венерических заболеваний наблюдается среди молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. Например, в Пардубицком крае число случаев заболевания сифилисом в прошлом году увеличилось более чем на 100%.

Недавно опубликованные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердили рост числа случаев заболевания сифилисом. По данным CDC, только в период с 2020 по 2021 год их количество выросло на 30%. Ситуация напоминает 50-е годы прошлого века.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) в свою очередь предупредил о росте числа случаев заболевания сифилисом в Европе за последнее десятилетие. Такая тенденция отмечается почти в 30 европейских странах. После снижения числа случаев с наступлением пандемии в период с 2020 по 2021 год, согласно предварительным данным ECDC, произошел еще один рост.

Эта проблема не решена и в Чешской Республике, о чем свидетельствуют предупреждения из некоторых регионов. В Пардубицком крае даже решили провести информационную кампанию в школах. «По сравнению с 2021 годом в 2022 году заболеваемость гонореей выросла на 92%, сифилисом — на 133%», — рассказал Давид Штухлик, заведующий кожным отделением больницы Пардубице. По его словам, цифры вызывают тревогу. Он считает, что статистика, вероятно, отражает влияние пандемии коронавируса и впечатление некоторых представителей общественности о том, что гонорея и сифилис — это болезни прошлого века и ими нельзя заразиться в наше время.

Наибольший рост венерических заболеваний наблюдается среди молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет. У них часто возникает ощущение, что венерические заболевания практически исчезли в Чешской Республике. «Наблюдается недостаток просвещения, как в школах, так и в социальных сетях, которые молодые люди используют в качестве источника информации», — прокомментировала Зденка Дурдякова, врач кожного отделения. По ее словам, миф о том, что венерические заболевания встречаются в основном у людей, живущих на периферии общества, также очень распространен.

Эксперты указывают на поведенческие изменения, включая меньшее желание использовать презервативы. К этому добавляется тот факт, что ранние симптомы легко спутать с обычным гриппом или простудой.

Специалисты в Чехии также были удивлены ростом числа случаев заболевания в период с 2019 по 2020 год, когда было выявлено их рекордное количество — 870, согласно данным Государственного института здравоохранения. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 42%.

Сифилис — это специфическое хроническое заболевание. Если его не лечить, болезнь со временем может серьезно повредить практически все органы, чаще всего кожу, кости, сердце, головной и спинной мозг. На поздних стадиях она может привести к психическим расстройствам и смерти. Сифилис также может передаться плоду во время беременности. Лечение проводится с помощью антибиотиков.

Источник: echo24.cz

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