В Чехии люди пренебрегают профилактикой рака. Одна из причин — страх

Более трети женщин в Чешской Республике пренебрегают профилактикой рака. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального института SYRI, которое было посвящено прежде всего скринингу рака шейки матки. В исследовании приняли участие 902 женщины. Удалось выявить несколько причин пропуска регулярных осмотров.





«Самыми распространенными причинами пропуска осмотров врача были отсутствие симптомов (36%), страх перед диагнозом (23%) и страх перед обследованием (20%)», - сказала автор исследования Анна Альтова, в прошлом аспирант факультета естественных наук Карлова университета. «Женщины могли назвать больше одной причины для отказа от посещения», — добавила она.





Чешские женщины пренебрегают всеми мерами профилактики рака. По словам Марека Свободы, директора Института рака имени Масарика, участие в скрининговых программах могло бы быть на 20 или 30% выше: «В Чешской Республике у нас очень качественные и доступные на региональном уровне скрининговые программы. У женщин определенно есть резервы в профилактике рака. По сравнению со скандинавскими странами участие ниже».





В Чешской Республике наблюдается значительное количество случаев рака молочной железы, шейки матки и толстой кишки. Ежегодно диагностируется почти 16 000 новых случаев заболевания, и более 5 000 мужчин и женщин умирают от них каждый год.





Профилактика — это не только скрининг

Рак груди, шейки матки и другие виды рака являются серьезной проблемой для женщин. Во многих случаях их можно избежать с помощью профилактики.





«Она может предотвратить почти половину всех видов рака и предотвратить более половины смертей от рака. Но профилактика — это не только скрининг, это здоровый образ жизни. Отказ от курения, адекватные физические нагрузки, отсутствие ожирения, отказ от чрезмерного употребления алкоголя и другие советы. Кроме того, существуют программы профилактического скрининга», — пояснил Свобода.





По его словам, чем раньше врачи выявляют рак, тем лучше результаты лечения и тем ниже его стоимость.





Программы скрининга VZP





Профилактические онкологические осмотры полностью покрываются государственным медицинским страхованием:





1. гинекологический профилактический осмотр - один раз в год, начиная с 15-летнего возраста

2. скрининг рака молочной железы с помощью маммографии в аккредитованных заведениях — с 45 лет один раз в два года

3. скрининг колоректального рака с помощью теста на скрытое кровотечение в стуле — с 50 до 55 лет один раз в год, с 55 лет - один раз в два года; этот тест может быть заменен скрининговой колоноскопией, проводимой в аккредитованных центрах один раз в 10 лет

4. скрининг легких предназначен для людей в возрасте от 55 до 74 лет, которые длительное время выкуривают 20 и более сигарет в день (или для бывших заядлых курильщиков).





Дагмар Бранчикова, заведующая онкологическим отделением Университетской больницы Брно, согласна с тем фактом, что женщины пренебрегают профилактикой.





«При раке любые риски и опасности нужно ловить на ранней стадии — до того, как они перейдут в злокачественную форму. С увеличением времени возрастает сложность лечения», — сказала врач, которая большую часть своей практики посвящает раку молочной железы.





По ее словам, цель состоит в том, чтобы сохранить продолжительность и качество жизни пациентов неизменными. Основной способ обеспечить это — профилактика. Она сама сталкивалась с несколькими случаями, когда женщины не ходили на обследования и обнаруживали опухоль в груди только тогда, когда она достигала больших размеров: «Чаще всего они считают, что не находятся в группе риска, потому что у них в семье не было опухолей. А это неверно».





Данные страховой компании показывают, что участие в профилактических гинекологических осмотрах составляет 56%, около 60% женщин проходят маммографический скрининг, а 27% застрахованных проходят колоректальный скрининг.





Согласно Онкологическому профилю Чешской Республики 2023 года, разработанному ОЭСР, уровень заболеваемости раком шейки матки, молочной железы и толстой кишки в стране выше среднего по ЕС.





Страх преобладает

Страх остается второй по распространенности причиной пренебрежения профилактикой.





«Люди часто боятся, что у них что-нибудь обнаружат во время профилактического осмотра. Проблема здесь в информированности. Нам нужно больше рекламировать, ради чего все затевается: прийти на ранней стадии, когда рак можно обнаружить, пока он еще в запущенном состоянии, и вылечить его. Это относится к скринингу на рак груди, шейки матки, толстой кишки и легких», — отметил Свобода из Института рака им. Масарика.





Женщины во время исследования SYRI также упоминали о предыдущем негативном опыте получения медицинской помощи. Именно поэтому они часто не хотят участвовать в профилактике.

По мнению Альтовой, врачи также должны уделять больше времени профилактике рака. «Мы считаем, что часто у врачей не хватает времени, чтобы объяснить все аспекты профилактики и в достаточной степени информировать и мотивировать пациентов», — сказала она.





Бранчикова отметила, что врачи часто не знают о возрасте пациента, но в этом вопросе следует просвещать детей уже со второго класса: «Я считаю, что необходимо объяснять мальчикам, что такое опухоли яичек, а девочкам — что такое опухоли груди и другие со второго класса школы. И объяснять им важность профилактики, чтобы впоследствии пациент сам захотел пройти обследование и не боялся его».





По словам Альтовой, скрининг и профилактика в целом, как правило, посещают более молодые женщины, и они обычно еще не страдают от рака. С другой стороны, пожилые женщины, которые находятся в группе повышенного риска, недооценивают профилактику.





«Данные Национального центра скрининга показывают, что пожилые женщины участвуют меньше. Но, опять же, это зависит от типа скрининга. Если в случае рака шейки матки частота профилактических осмотров значительно снижается после 50 лет, то в случае скрининга рака груди и толстой кишки мы видим значительный спад после 70 лет», — пояснил Свобода.





«Я думаю, что основная проблема заключается в недостаточной информированности граждан и их заинтересованности в здоровье. Многие женщины считают, что если они находятся в менопаузе или уже не ведут активную половую жизнь, то им не нужно проходить гинекологический осмотр. Аналогично, в пожилом возрасте у людей появляется больше заболеваний, которые создают проблемы, и с ними в основном приходится бороться, в то время как профилактика рака, особенно если он не имеет симптомов, может не быть для них приоритетом», — добавил он.





Эксперты полагают, что современные молодые женщины по мере старения будут склонны продолжать скрининг в более старшем возрасте, и ситуация улучшится.