Посещение любых спортивных залов и зон отдыха в Чехии по выгодной цене. Карта Multisport — как открыть, кому и для чего

1. Что такое мультиспорт-карта: какая цена и где использовать

MultiSport — это карта для спорта и отдыха, которая предлагает доступ к обширной сети объектов на всей территории Чехии и Словакии.

У сотрудников некоторых чешских фирм появляется возможность один раз в день бесплатно или со скидкой посещать партнерскую сеть центров отдыха и занятий спортом по всей Чешской Республике и Словакии. С помощью карточки вы сможете попробовать разнообразные виды деятельности и найти что-то для себя.





Бесплатное посещение любого спортивного центра возможно только один раз в день, но в месяц вы сможете посетить 31 занятие по общей стоимости меньше, чем месячный абонемент в зал.





Сколько вы в итоге заплатите за карточку, зависит от фирмы и работодателя, но средняя стоимость в месяц составляет 750 крон. В эту стоимость входят:





бесплатный вход один раз в день для любого спортзала, бассейна, сауны, которые сотрудничают с фирмой Multisport,

прокат велосипедов,

измерение параметров тела InBody 2 раза в год.





*больше информации о местах для посещения вы найдете на сайте MultiSport



2. Виды карточек





Серебряная карта

Серебряная карточка предназначена для сотрудников чешских компаний.

Каждый день один бесплатный вход в сеть партнерских объектов в Чехии и Словакии,

в дополнение к стандартной записи — 2 раза в день велопрокат, 2 раза в год измерение состава тела InBody,

возможность до 4 сопровождающих карт,

доступ к my.multisport.cz





Карта (FKSP)

Эта карточка также предназначена для сотрудников, но ее отличие в том, что посещать зоны отдыха либо спортивные залы можно, только если не требуется дополнительно доплачивать за какие-либо услуги.

Выгоды карточки:



каждый день один бесплатный вход в сеть партнерских объектов в Чехии и Словакии,

в дополнение к стандартной записи — 2 раза в день велопрокат, 2 раза в год измерение состава тела InBody,

карту нельзя использовать для активностей, которые предполагают доплату,

возможность зарегистрировать до 4 сопровождающих карт,

доступ к my.multisport.cz





Карта Multisport для детей

Выгоды карты: Выгоды карты:

карту можно приобрести в качестве дополнения к карте работника,

акция действует только для детей младше 15 лет,

каждый день один бесплатный вход в сеть партнерских объектов в Чехии и Словакии,

в дополнение к стандартной записи — 2 раза в день велопрокат, 2 раза в год измерение состава тела InBody.



Карта Multisport для студентов

Выгоды карточек:

доступ к сети спортивных и релаксационных объектов,

для студентов до 26 лет,

стоимость карты: 299 крон,

4 бесплатных входа в спортивный зал в течение месяца,

Заказ и доступ к другим преимуществам через платформу my.multisport.cz

* Дополнительную информацию можно узнать на student.multisport.cz



3. Как получить карту мультиспорт?





Только через вашего работодателя. К серебряной карте или карте FKSP есть возможность привязать детскую карточку и таким образом сэкономить еще больше.





Студенты, которые работают в определенных компаниях, могут получить карточку за 299 крон в месяц, но она дает право лишь на 4 посещения спортивных объектов в месяц.





Если ваш работодатель еще не предоставляет такой бонус, к сожалению, получить карту невозможно. Но вы можете предложить работодателю идею сотрудничества с Multisport, поскольку компания всегда ищет новых партнеров. Предварительно заручившись согласием начальства, заполните форму на сайте Multisport. Затем отдел продаж компании Multisport свяжется с вашим работодателем и сообщит условия сотрудничества.





4. Какие спортцентры можно посещать?









Вы сможете посетить такие спортзалы Праги, как, например, Количество партнерских спортзалов, бассейнов, саун по всей Чехии огромно. От площадок для гольфа до теннисных кортов — карточка помогает сэкономить или посетить места для занятий спорта по сниженной цене.Вы сможете посетить такие спортзалы Праги, как, например, Form Factory I’m FIT или Dream Fit

Не забывайте о важности спорта и правильного отдыха. Это полезно не только для физического, но и для ментального здоровья. Не упустите возможность оформить карту Multisport и заботиться о здоровье по выгодной цене. * Детальный список всех спортзалов и зон отдыха вы сможете найти Не забывайте о важности спорта и правильного отдыха. Это полезно не только для физического, но и для ментального здоровья. Не упустите возможность оформить карту Multisport и заботиться о здоровье по выгодной цене.* Детальный список всех спортзалов и зон отдыха вы сможете найти здесь



