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Посещение любых спортивных залов и зон отдыха в Чехии по выгодной цене. Карта Multisport — как открыть, кому и для чего

AlyonaKimlach
31 ИЮЛЯ 2023
11:39
3306
В наше время инфляция влияет на цены не только в магазинах, но и в спортивных залах. Тарифы поднялись и в зонах отдыха: саунах, спа-центрах, бассейнах. Исследование показывают, что шестеро чехов из десяти отказываться от спорта с целью сэкономить деньги. Чтобы люди могли позволить себе больше заниматься спортом, работодатели предлагают сотрудникам multisport-карту, которая дает множество бонусов для комфортного, а главное, недорогого посещения спортзалов.
1. Что такое мультиспорт-карта: какая цена и где использовать 
 
MultiSport — это карта для спорта и отдыха, которая предлагает доступ к обширной сети объектов на всей территории Чехии и Словакии.
 
У сотрудников некоторых чешских фирм появляется возможность один раз в день бесплатно или со скидкой посещать партнерскую сеть центров отдыха и занятий спортом по всей Чешской Республике и Словакии. С помощью карточки вы сможете попробовать разнообразные виды деятельности и найти что-то для себя.

Бесплатное посещение любого спортивного центра возможно только один раз в день, но в месяц вы сможете посетить 31 занятие по общей стоимости меньше, чем месячный абонемент в зал.

Сколько вы в итоге заплатите за карточку, зависит от фирмы и работодателя, но средняя стоимость в месяц составляет 750 крон. В эту стоимость входят:

  • бесплатный вход один раз в день для любого спортзала, бассейна, сауны, которые сотрудничают с фирмой Multisport,
  • прокат велосипедов,
  • измерение параметров тела InBody 2 раза в год.

*больше информации о местах для посещения вы найдете на сайте MultiSport 

2. Виды карточек

Серебряная карта 
Серебряная карточка предназначена для сотрудников чешских компаний.
  • Каждый день один бесплатный вход в сеть партнерских объектов в Чехии и Словакии,
  • в дополнение к стандартной записи — 2 раза в день велопрокат, 2 раза в год измерение состава тела InBody,
  • возможность до 4 сопровождающих карт,
  • доступ к my.multisport.cz

Карта (FKSP) 
Эта карточка также предназначена для сотрудников, но ее отличие в том, что посещать зоны отдыха либо спортивные залы можно, только если не требуется дополнительно доплачивать за какие-либо услуги.
Выгоды карточки:
 
  • каждый день один бесплатный вход в сеть партнерских объектов в Чехии и Словакии,
  • в дополнение к стандартной записи — 2 раза в день велопрокат, 2 раза в год измерение состава тела InBody,
  • карту нельзя использовать для активностей, которые предполагают доплату,
  • возможность зарегистрировать до 4 сопровождающих карт,
  • доступ к my.multisport.cz

Карта Multisport для детей

Выгоды карты: 
  • карту можно приобрести в качестве дополнения к карте работника,
  • акция действует только для детей младше 15 лет,
  • каждый день один бесплатный вход в сеть партнерских объектов в Чехии и Словакии,
  • в дополнение к стандартной записи — 2 раза в день велопрокат, 2 раза в год измерение состава тела InBody.

Карта Multisport для студентов
Выгоды карточек:
  • доступ к сети спортивных и релаксационных объектов,
  • для студентов до 26 лет,
  • стоимость карты: 299 крон,
  • 4 бесплатных входа в спортивный зал в течение месяца,
  • Заказ и доступ к другим преимуществам через платформу my.multisport.cz
* Дополнительную информацию можно узнать на student.multisport.cz

3. Как получить карту мультиспорт?

Только через вашего работодателя. К серебряной карте или карте FKSP есть возможность привязать детскую карточку и таким образом сэкономить еще больше. 

Студенты, которые работают в определенных компаниях, могут получить карточку за 299 крон в месяц, но она дает право лишь на 4 посещения спортивных объектов в месяц. 

Если ваш работодатель еще не предоставляет такой бонус, к сожалению, получить карту невозможно. Но вы можете предложить работодателю идею сотрудничества с Multisport, поскольку компания всегда ищет новых партнеров. Предварительно заручившись согласием начальства, заполните форму на сайте Multisport. Затем отдел продаж компании Multisport свяжется с вашим работодателем и сообщит условия сотрудничества.


4. Какие спортцентры можно посещать?

Количество партнерских спортзалов, бассейнов, саун по всей Чехии огромно. От площадок для гольфа до теннисных кортов — карточка помогает сэкономить или посетить места для занятий спорта по сниженной цене.

Вы сможете посетить такие спортзалы Праги, как, например, Form Factory, I’m FIT или Dream Fit.
Не забывайте о важности спорта и правильного отдыха. Это полезно не только для физического, но и для ментального здоровья. Не упустите возможность оформить карту Multisport и заботиться о здоровье по выгодной цене.
* Детальный список всех спортзалов и зон отдыха вы сможете найти здесь

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