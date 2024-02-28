В Чехии выросло число заболевших туберкулезом, половина пациентов — иностранцы
12 марта 2024
11:30
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Помимо скарлатины и коклюша, врачи в Чехии все чаще сталкиваются с больными туберкулезом. В прошлом году количество заболевших туберкулезом выросло на 60%, а число людей, которым обычное лечение не помогает, вызывает тревогу. Половина пациентов — иностранцы.
«Каждый второй случай заболевания туберкулезом в Чехии в настоящее время регистрируется у иностранца. В Праге это даже 60% случаев», — говорит Йиржи Валленфельс из Национального отдела по надзору за туберкулезом в университетской больнице Буловка.
В прошлом году было зарегистрировано 447 пациентов с туберкулезом, 220 из которых были иностранцами. Эти данные пока предварительные. Похожее общее число было зарегистрировано шесть лет назад. Большинство иностранцев — украинцы, но есть также случаи заболевания людей из Словакии, Вьетнама и Румынии.
«Учитывая войну в Украине, рост числа больных неудивителен; известно, что к востоку от Чешской Республики помощь больным туберкулезом не находится на том же уровне, что и в нашей стране», — добавил Валленфельс.
Большинству населения пока не о чем беспокоиться
Риск того, что болезнь быстро распространится в обществе, невелик. Владимир Коближек, председатель Чешского общества пневмологии и фтизиатрии, подчеркнул, что проблема заключается в длительном контакте с инфицированным человеком. Поэтому вероятность того, что чехи заразятся от украинцев, пока невелика.
«Большинству населения не о чем беспокоиться, если только они не находятся в тесном контакте с людьми, приехавшими из стран с высоким уровнем заболеваемости», — заверил он.
«Вероятность заражения туберкулезом гораздо ниже, чем, скажем, гриппом. Если люди проводят вместе в одном помещении несколько дней, риск выше, чем если бы вы проехали рядом с кем-то в трамвае», — добавил Коближек. По его словам, заболеть после контакта в общественном транспорте невозможно.
Обычно для развития заболевания требуется несколько месяцев. Поэтому врачи должны сосредоточиться на людях, входящих в группу риска, и проверить их. С 2010 года в Чехии не проводится вакцинация против этого заболевания, в том числе из-за нежелательных побочных эффектов.
Болеют в основном мужчины
Число больных детей также растет из года в год. Но они никогда не являются источником инфекции, подчеркнул Коближек.
По мнению Валленфельса, преобладание этой болезни среди мужчин объясняется еще и тем, что это социальная болезнь. «Среди мужчин больше бездомных, алкоголиков и заключенных, чем среди женщин. И именно среди этих групп заболеваемость туберкулезом выше. Часто это люди с ослабленной иммунной системой, которые более склонны к заболеванию», — сказал он.
Проблема в основном вызвана устойчивыми формами туберкулеза. Традиционное лечение не помогает. «В прошлом году у нас был 31 пациент с мультирезистентной формой, что в три раза больше, чем мы привыкли», — говорит врач-пульмонолог Мартина Козиар Вашакова.
Лечение таких резистентных форм очень дорогостоящее и сложное. «Схема лечения обходится в полтора миллиона крон на пациента, она сложная, и нам приходится просить страховую компанию покрыть лекарства», — добавила она.
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