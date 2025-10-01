Новые правила медосмотров в Чехии: как врачи будут следить за вашим здоровьем

С 1 января 2026 года в Чехии изменятся правила проведения профилактических медицинских осмотров. Главная цель нововведений — раннее выявление онкологических и хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых и болезней почек, а также индивидуализация планов лечения.