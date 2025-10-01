Новые правила медосмотров в Чехии: как врачи будут следить за вашим здоровьем
1 октября 2025
14:00
651
С 1 января 2026 года в Чехии изменятся правила проведения профилактических медицинских осмотров. Главная цель нововведений — раннее выявление онкологических и хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых и болезней почек, а также индивидуализация планов лечения.
Профилактический осмотр взрослых
- Обследование и семейная история: врачи будут учитывать не только сердечно-сосудистые заболевания в семье, но и другие наследственные болезни, а также наличие психических заболеваний, включая деменцию.
- Вакцинация и скрининги: при проверке обязательных прививок врач может рекомендовать дополнительные, например от клещевого энцефалита. Будет контролироваться участие пациентов в программах раннего выявления рака, остеопороза и других заболеваний.
- Риск рака: пациенты с повышенным риском должны находиться под регулярным наблюдением и при необходимости направляться в специализированные центры.
- Лабораторные анализы: комплексное обследование включает печёночные тесты, общий анализ крови, гликемию, анализ мочи и оценку функции почек (например, расчет скорости клубочковой фильтрации). Будет введён контроль соотношения альбумина и креатинина в моче, уровней холестерина (общий, HDL, LDL). Частота и тип дополнительных анализов будут зависеть от индивидуальных рисков пациента.
Возраст начала обследований и периодичность:
- Липидограмма: 25 лет, затем 30, далее каждые 4 года; с 40 лет — каждые 2 года.
- Липопротеины: при первом профилактическом осмотре; у женщин повтор после менопаузы.
- Гликемия и общий анализ крови: 25 лет, 30 лет, каждые 4 года; с 40 лет — каждые 2 года.
- Люди с риском заболеваний печени: лабораторное обследование с 45 лет каждые 2 года.
- Люди с риском почечной недостаточности: контроль соотношения альбумина и креатинина в моче.
- Диабетики, пациенты с гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями: анализ креатинина и оценка клубочковой фильтрации с 50 лет каждые 2 года.
- Скрининг сердечных нарушений (NT-proBNP): с 50 лет при ≥2 факторах риска; с 60 лет при ≥1 факторе риска; каждые 2 года.
Особенности для пожилых:
- 65–74 года: оценка функционального состояния, раннее выявление хрупкости, стабилизация хронических болезней.
- 75–85 лет: оценка хрупкости, риска падений, когнитивных нарушений, подверженности привыканию и проблемных сочетаний лекарств.
- 85+ лет: индивидуальный подход с упором на качество жизни, поддержку автономии и планирование, при необходимости, паллиативной помощи.
ЭКГ и измерения тела:
- ЭКГ: впервые у лиц с риском сердечно-сосудистых заболеваний в 30 лет (каждые 4 года), с 40 лет — каждые 2 года; без риска — с 40 лет каждые 4 года.
- Контроль веса и окружности талии.
Профилактика у детей:
- Проверка обязательных прививок, дополнение недостающих и рекомендации.
- Для детей 6–12 месяцев — осмотр зрения для раннего выявления серьёзных глазных патологий.
Профилактика у гинеколога:
- Контроль прохождения скринингов на рак молочной железы и колоректального рака; при необходимости — направление на обследование.
Эти изменения направлены на более точное и персонализированное наблюдение за здоровьем населения и раннее выявление заболеваний на всех возрастных этапах.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1122
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2163
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2074
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3078
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3389
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3124
20:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4146
08:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3375
13:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
4726
19:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3661
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
5208
13:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
4399
18:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4452
14:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4189
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4851