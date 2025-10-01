ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Новые правила медосмотров в Чехии: как врачи будут следить за вашим здоровьем

1 октября 2025
14:00
С 1 января 2026 года в Чехии изменятся правила проведения профилактических медицинских осмотров. Главная цель нововведений — раннее выявление онкологических и хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых и болезней почек, а также индивидуализация планов лечения.
Профилактический осмотр взрослых 
  • Обследование и семейная история: врачи будут учитывать не только сердечно-сосудистые заболевания в семье, но и другие наследственные болезни, а также наличие психических заболеваний, включая деменцию.
  • Вакцинация и скрининги: при проверке обязательных прививок врач может рекомендовать дополнительные, например от клещевого энцефалита. Будет контролироваться участие пациентов в программах раннего выявления рака, остеопороза и других заболеваний.
  • Риск рака: пациенты с повышенным риском должны находиться под регулярным наблюдением и при необходимости направляться в специализированные центры.
  • Лабораторные анализы: комплексное обследование включает печёночные тесты, общий анализ крови, гликемию, анализ мочи и оценку функции почек (например, расчет скорости клубочковой фильтрации). Будет введён контроль соотношения альбумина и креатинина в моче, уровней холестерина (общий, HDL, LDL). Частота и тип дополнительных анализов будут зависеть от индивидуальных рисков пациента.

Возраст начала обследований и периодичность:
 
  • Липидограмма: 25 лет, затем 30, далее каждые 4 года; с 40 лет — каждые 2 года.
  • Липопротеины: при первом профилактическом осмотре; у женщин повтор после менопаузы.
  • Гликемия и общий анализ крови: 25 лет, 30 лет, каждые 4 года; с 40 лет — каждые 2 года.
  • Люди с риском заболеваний печени: лабораторное обследование с 45 лет каждые 2 года.
  • Люди с риском почечной недостаточности: контроль соотношения альбумина и креатинина в моче.
  • Диабетики, пациенты с гипертонией и сердечно-сосудистыми болезнями: анализ креатинина и оценка клубочковой фильтрации с 50 лет каждые 2 года.
  • Скрининг сердечных нарушений (NT-proBNP): с 50 лет при ≥2 факторах риска; с 60 лет при ≥1 факторе риска; каждые 2 года.

Особенности для пожилых:
 
  • 65–74 года: оценка функционального состояния, раннее выявление хрупкости, стабилизация хронических болезней.
  • 75–85 лет: оценка хрупкости, риска падений, когнитивных нарушений, подверженности привыканию и проблемных сочетаний лекарств.
  • 85+ лет: индивидуальный подход с упором на качество жизни, поддержку автономии и планирование, при необходимости, паллиативной помощи.

ЭКГ и измерения тела:
 
  • ЭКГ: впервые у лиц с риском сердечно-сосудистых заболеваний в 30 лет (каждые 4 года), с 40 лет — каждые 2 года; без риска — с 40 лет каждые 4 года.
  • Контроль веса и окружности талии.

Профилактика у детей:
 
  • Проверка обязательных прививок, дополнение недостающих и рекомендации.
  • Для детей 6–12 месяцев — осмотр зрения для раннего выявления серьёзных глазных патологий.

Профилактика у гинеколога:
 
  • Контроль прохождения скринингов на рак молочной железы и колоректального рака; при необходимости — направление на обследование.

Эти изменения направлены на более точное и персонализированное наблюдение за здоровьем населения и раннее выявление заболеваний на всех возрастных этапах.
