Стресс парализует: каждый четвертый в Чехии не может работать из-за него
9 октября 2025
16:00
525
Согласно исследованию агентства Ipsos, все больше людей не справляются с повседневной жизнью из-за стресса. Две трети чешских респондентов, особенно молодежь, отмечают его серьезное влияние. Примерно каждый четвертый житель страны из-за стресса пропускал работу или учебу.
Наибольшему воздействию в чешском обществе подвержена молодежь. Среди представителей поколения Z 81% чувствовали, что не справляются с обязанностями, половина — неоднократно. Среди миллениалов таких 73%. Для сравнения, среди старшего поколения «бэби-бумеров» таких респондентов около 49%.
При этом глобальный масштаб проблемы еще значительнее. Доля людей, пропускающих работу или учебу из-за стресса, в мире достигает 39%, что выше, чем в Чешской Республике. Наиболее высокие уровни стресса фиксируются в таких странах, как Турция и Польша.
Длительный стресс ухудшает здоровье, повышая риск сердечных заболеваний и диабета. Его типичные симптомы — усталость, бессонница, тревога и изменения в поведении. Специалисты советуют чехам для снижения напряжения здоровый образ жизни, перерывы в работе и регулярный режим дня.
