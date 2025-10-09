Стресс парализует: каждый четвертый в Чехии не может работать из-за него

Согласно исследованию агентства Ipsos, все больше людей не справляются с повседневной жизнью из-за стресса. Две трети чешских респондентов, особенно молодежь, отмечают его серьезное влияние. Примерно каждый четвертый житель страны из-за стресса пропускал работу или учебу.