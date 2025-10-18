Три побега за месяц? Пражская психиатрическая клиника под огнем критики

В минувшие выходные полиция Праги искала 26-летнего мужчину, который не вернулся в психиатрическую больницу Богнице с разрешенной прогулки. Пациент находился на принудительном лечении после совершения убийства и нескольких нападений в январе прошлого года. Страдающий шизофренией молодой человек был задержан в прошлую субботу днем в центре города.