Три побега за месяц? Пражская психиатрическая клиника под огнем критики

18 октября 2025
В минувшие выходные полиция Праги искала 26-летнего мужчину, который не вернулся в психиатрическую больницу Богнице с разрешенной прогулки. Пациент находился на принудительном лечении после совершения убийства и нескольких нападений в январе прошлого года. Страдающий шизофренией молодой человек был задержан в прошлую субботу днем в центре города.
За последний месяц это уже третий случай, когда пациент покинул медицинское учреждение. В конце сентября один из находящихся на лечении выпрыгнул из окна, а другой дважды не возвращался с прогулок. Последний считается опасным для окружающих, особенно для женщин.
 
Власти требуют объяснений
Руководство пражского района направило официальный запрос в адрес больницы и прокуратуры. Местные чиновники требуют разъяснить, почему опасному преступнику разрешили выходить за пределы учреждения, и получить гарантии предотвращения подобных ситуаций в будущем. Администрация клиники объясняет решение тем, что пациент несколько месяцев успешно возвращался с прогулок и показывал стабильное состояние.
