Чешские подростки обмениваются антидепрессантами из-за недостатка психиатров
18 октября 2025
18:00
199
Организация Podané ruce обнародовала тревожную статистику о состоянии ментального здоровья молодежи в Чехии. Согласно данным, лишь 46% 16-летних находятся в удовлетворительном психологическом состоянии, среди девушек этот показатель составляет всего 33%.
Дефицит специалистов провоцирует самолечение
Нехватка детских психиатров привела к критической ситуации: ожидание первой консультации достигает полугода. Врачи, перегруженные работой, вынуждены ограничиваться краткой беседой перед назначением медикаментов.
Эксперты отмечают опасную тенденцию: молодые люди начали делиться между собой психотропными препаратами, выписанными индивидуально. Самым младшим, кто пробовал такие лекарства, всего 12 лет. Нередко дети берут таблетки у собственных родителей.
Специалисты подчеркивают, что бесконтрольный прием чужих медикаментов может не только оказаться бесполезным, но и нанести вред здоровью, включая развитие зависимости. Особенно уязвимы девушки, принимающие антидепрессанты вдвое чаще юношей.
