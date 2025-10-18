Чешские подростки обмениваются антидепрессантами из-за недостатка психиатров

Дефицит специалистов провоцирует самолечение

Нехватка детских психиатров привела к критической ситуации: ожидание первой консультации достигает полугода. Врачи, перегруженные работой, вынуждены ограничиваться краткой беседой перед назначением медикаментов.





Эксперты отмечают опасную тенденцию: молодые люди начали делиться между собой психотропными препаратами, выписанными индивидуально. Самым младшим, кто пробовал такие лекарства , всего 12 лет. Нередко дети берут таблетки у собственных родителей.

Специалисты подчеркивают, что бесконтрольный прием чужих медикаментов может не только оказаться бесполезным, но и нанести вред здоровью, включая развитие зависимости. Особенно уязвимы девушки, принимающие антидепрессанты вдвое чаще юношей.