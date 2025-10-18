Пробиотики: панацея или маркетинг?
18 октября 2025
17:00
257
Чешские медицинские эксперты предупреждают: пробиотики не являются универсальным средством для всех пациентов. По данным специалистов, доказательств их безусловной пользы недостаточно. Микробиом кишечника — сложная система, которую невозможно восстановить одной лишь таблеткой.
Риски при приеме антибиотиков
Особая ситуация возникает при необходимости приема антибиотиков. Медики предупреждают, что одновременное использование пробиотиков может быть нежелательным. По словам специалистов, бактерии из добавок могут снижать действие лекарств, препятствуя их эффективности в борьбе с истинными возбудителями болезни.
Природная альтернатива
Как подчеркивают эксперты, научные доказательства их эффективности часто недостаточны. Поэтому врачи подчеркивают, что для здоровья кишечника наиболее эффективна разнообразная диета. Ферментированные продукты — кефир, йогурт, квашеная капуста — содержат широкий спектр полезных бактерий и считаются предпочтительным способом поддержки микрофлоры.
