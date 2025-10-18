Пробиотики: панацея или маркетинг?

Риски при приеме антибиотиков

Особая ситуация возникает при необходимости приема антибиотиков. Медики предупреждают, что одновременное использование пробиотиков может быть нежелательным. По словам специалистов, бактерии из добавок могут снижать действие лекарств, препятствуя их эффективности в борьбе с истинными возбудителями болезни.





