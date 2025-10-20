Чешские врачи разработали новую систему ЭКГ, которая может найти применение во всем мире







Инновация, защищённая патентами и отмеченная международными наградами, создана в Брно в Институте приборной техники Академии наук Чешской Республики. Проект реализован в сотрудничестве с кардиологическими отделениями университетских больниц — Королевские Винограды и св. Анны, а также с 3-м медицинским факультетом Карлова университета. Финансирование было обеспечено при поддержке Грантового агентства ЧР (GAČR), Агентства здравоохранных исследований (AZV), Технологического агентства ЧР (TAČR), Операционной программы «Предпринимательство и инновации для конкурентоспособности» и проекта CarDia — Национального института исследований метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в Европе, на их долю приходится до 45% всех случаев. За последние десять лет число умерших от сердечной недостаточности удвоилось. Сегодня около 400000 человек в Чехии проходят лечение от этого заболевания, и прогнозируется, что в ближайшее десятилетие их количество увеличится ещё на 200000.



Стандартная 12-канальная ЭКГ остаётся базовым методом диагностики сердечной недостаточности наряду с эхокардиографией, помогая определить структурные и функциональные нарушения миокарда. Новая технология UHF-ЭКГ выводит диагностику на принципиально новый уровень: она позволяет получать точные данные об электрической активации сердца, которые невозможно зафиксировать на обычной ЭКГ.







Ультравысокочастотная ЭКГ представляет собой прорыв в диагностике и лечении сердечной недостаточности. В отличие от классической ЭКГ, регистрирующей сигналы в диапазоне до 40–50 Гц, новый метод анализирует частоты до 1,5 кГц. Это позволяет точно определять места электрической активации желудочков и оценивать их синхронность — ключевой параметр при принятии решения о назначении или настройке ресинхронизирующей терапии.



Особенно значимую роль технология играет при установке кардиостимуляторов. Врач получает возможность в режиме реального времени проверять эффективность стимуляции и при необходимости сразу корректировать положение электрода. Такой подход открывает путь к современным методикам стимуляции проводящей системы сердца, которые значительно улучшают работу миокарда, повышают результативность лечения и снижают риск осложнений.





