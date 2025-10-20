Не только диета: чешские специалисты назвали скрытые причины эпидемии ожирения
20 октября 2025
22:00
335
Специалисты определяют ожирение как хроническое заболевание, возникающее из-за сочетания генетической предрасположенности, малоподвижного образа жизни, некачественного питания и приема некоторых лекарств. Психологические расстройства также вносят свой вклад.
По оценкам экспертов, от 40 до 70% случаев связаны с генетикой, а остальное — влияние окружающей среды.
Развитие ожирения может быть спровоцировано приемом определенных медикаментов. Среди них специалисты выделяют кортикостероиды, а также препараты, применяемые для лечения психических расстройств. Эти лекарства могут влиять на метаболизм и способствовать набору веса.
Эволюционная теория
Согласно одной из научных гипотез, современные люди с ожирением могут быть потомками тех, кто пережил голод и другие экстремальные ситуации. Выживали индивиды с так называемым «экономным» типом метаболизма. Их организм был адаптирован к недостатку пищи: он замедлял расход энергии, минимизировал чувство голода и активно запасал калории в виде жира. Эта когда-то полезная особенность сегодня, в условиях изобилия, стала фактором риска.
Ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушая метаболизм сахара и жиров, что ведет к повреждению сосудов и атеросклерозу. Это также увеличивает вероятность инфарктов, инсультов и тромбозов. Кроме того, у пациентов часто наблюдаются депрессия, тревожность и расстройства пищевого поведения.
Подходы к лечению
Терапия требует комплексных и долгосрочных мер, включая работу с врачами, психологами и диетологами. Ключевую роль играет регулярная физическая активность, например, быстрая ходьба не менее 150 минут в неделю. Важно наладить режим сна и питаться небольшими порциями в течение дня. Для успеха необходимо пересмотреть привычки всей семьи, а иногда и круг общения.
