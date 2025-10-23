Лечение или тюрьма? Судьбу беглеца из Богнице решит экспертиза
23 октября 2025
15:00
275
В Праге правоохранительные органы в среду разыскивали опасного пациента, сбежавшего из психиатрической больницы Богнице. Мужчина, страдающий шизофренией, был помещен в клинику по решению суда в связи с совершением убийства и нескольких покушений. Это уже второй его побег за последние две недели.
На этот раз беглеца задержала охрана супермаркета в районе Чаковице по подозрению в краже. По данным прокуратуры, сегодня пациент будет освидетельствован судебно-медицинским экспертом. Если будет установлено, что он способен осознавать реальность, в его отношении может быть возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1816
18:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1833
17:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
941
09:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1462
11:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
1764
10:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
942
18:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1764
17:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1247
11:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
2402
09:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1537
10:00
17 ОКТЯБРЯ 2025
2127
14:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
1935
18:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
1290
10:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1508
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1202