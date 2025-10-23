ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Лечение или тюрьма? Судьбу беглеца из Богнице решит экспертиза

23 октября 2025
15:00
В Праге правоохранительные органы в среду разыскивали опасного пациента, сбежавшего из психиатрической больницы Богнице. Мужчина, страдающий шизофренией, был помещен в клинику по решению суда в связи с совершением убийства и нескольких покушений. Это уже второй его побег за последние две недели.
На этот раз беглеца задержала охрана супермаркета в районе Чаковице по подозрению в краже. По данным прокуратуры, сегодня пациент будет освидетельствован судебно-медицинским экспертом. Если будет установлено, что он способен осознавать реальность, в его отношении может быть возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
