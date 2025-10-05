Сотни детей в Чехии пропускают уроки физкультуры без веской причины

Вице-омбудсмен по делам детей Вит Александер Шорм готовит меры для изменения ситуации. По его словам, лишь у незначительного числа учеников есть объективные медицинские противопоказания к занятиям физкультурой. Он подчеркнул, что такие уроки важны не столько для спортивных достижений, сколько для физического здоровья. Даже если ребёнок может выполнять лишь лёгкие упражнения или растяжку, он должен быть вовлечён в процесс.

























Сейчас дети с ограничениями здоровья часто пропускают физкультуру, хотя этого можно избежать, адаптируя урок под их возможности. При правильной поддержке преподавателя многие препятствия можно преодолеть.

Исследование и конкретные примеры

Канцелярия опросила 350 начальных школ. Всего 850 учеников там были освобождены от занятий. При этом исследователи интересовались не только цифрами, но и конкретными случаями.













«У нас есть случай мальчика с детским церебральным параличом, ограниченного в движениях. Учебный режим был адаптирован, и теперь он снова участвует в занятиях и внешкольных активностях», — рассказала Романа Швецова из канцелярии омбудсмена.

























Даже дети с тяжёлыми нарушениями зрения могут быть вовлечены в уроки физкультуры. Проблема в том, что не все преподаватели умеют адаптировать занятия под здоровье ученика. Ассистенты по прикладной физической активности могут помочь педагогам вовлечь таких детей, включая «случаи, казавшиеся безнадёжными».

Роль медицинских заключений и поддержки













Проблему усугубляют медицинские справки, на основании которых детей освобождают от физкультуры. Почти 40% опрошенных школ отметили, что справки не содержат конкретных указаний на запрещённые активности. Шорм подчеркнул, что, хотя закон не требует таких деталей, желательно, чтобы школы знали, какие упражнения безопасны для конкретного ребёнка, и могли корректировать занятия.













Исследование также показало, что школы чаще выбирают полное освобождение, чем предоставление поддерживающих мер. В то время как в других предметах ассистенты и помощь используются регулярно, на уроках физкультуры их применяют крайне редко. В среднем поддержка оказывается лишь одному ученику из 200, хотя почти 10% детей имеют специальные образовательные потребности.

«Наше исследование показывает, что даже спустя восемь лет после внедрения инклюзивного образования включение детей с особыми потребностями в уроки физкультуры далеко не само собой разумеется», — резюмировал Шорм.













Вице-омбудсмен планирует обсудить результаты с заинтересованными сторонами и предложить конкретные изменения, в том числе возможную корректировку законодательства.