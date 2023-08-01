Чешская полиция подвергается критике за систему распознавания лиц Новости 420on 1 АВГУСТА 2023 17:52 294

Камера может запечатлеть обычную прогулку по тротуару, но современные технологии уже распознают лицо человека и определяют его имя, адрес и другие данные. Такова реальность, которую несет с собой искусственный интеллект. Чешская полиция уже год использует программу распознавания лиц. За это ее критикуют правозащитная организация Iuridicum Remedium и депутаты парламента.





К критике присоединились депутат Европарламента от партии «Пираты» Марцел Колая и депутат Европарламента Клара Коцманова. Они возмущены тем, что полиция скрывает подробности использования этого программного обеспечения.



Год «опытной эксплуатации»



«Если силы безопасности могут использовать систему распознавания лиц по своему усмотрению, всегда существует риск злоупотреблений», — заявил Колая. Депутат Клара Коцманова отметила, что использование биометрического слежения сопряжено со значительными рисками. «Технология может ошибаться, личность разыскиваемого идентифицируется только с определенной правдоподобностью. Например, доказано, что сходство между братьями и сестрами или другими родственниками может сбить такую систему с толку», — сказала Коцманова.



По данным некоммерческой организации Iuridicum Remedium, программное обеспечение, используемое сотрудниками полиции, позволяет сравнивать лица на рассматриваемых фотографиях с лицами в государственных реестрах удостоверений личности и проездных документов.



«Полиция начала пробную эксплуатацию системы цифровых изображений людей 22 августа 2022 года», — подтвердил Právo пресс-секретарь полицейского президентства Якуб Винчалек.



По словам пресс-секретаря, за указанный период опытной эксплуатации полиция зафиксировала десятки конкретных тяжких преступлений, которые были раскрыты с помощью этой технологии. «Без его использования было бы очень трудно или даже невозможно обнаружить преступников», — сказал пресс-секретарь Винчалек. Он также подтвердил, что сотрудники полиции информировали власти и неправительственные организации об использовании технологии.



Оба депутата ссылаются на так называемый Акт об искусственном интеллекте — планируемый нормативный акт, разрабатываемый Европейским союзом. Хотя этот закон был одобрен евродепутатами на июньском заседании, он еще не вступил в силу, как подтвердил Právo Йиржи Поспишил, евродепутат от TOP 09. «В настоящее время между парламентом и Советом ЕС ведутся дискуссии, и окончательная форма еще не вынесена на голосование», — сказал Поспишил.



«Самое раннее, когда он будет действовать, — это через год. До этого времени Комиссия не должна разрабатывать другие законодательные инициативы в области искусственного интеллекта», — добавил евродепутат. Новые правила будут налагать на провайдеров и пользователей ряд обязательств в зависимости от уровня риска, возникающего при использовании ИИ.



Ожидающий принятия закон



Чешское законодательство пока не подкреплено законом, что признает даже неправительственная организация, обратившая внимание на использование этого ПО полицией. «Более того, само европейское постановление предполагает принятие правовых норм на национальном уровне», — заявил ранее Чешскому радио юрист Ян Воборжил из некоммерческой организации Iuridicum Remedium.



В действующей редакции закона использование систем биометрической идентификации в режиме реального времени и дистанционно считается недопустимым риском. Исключение может утвердить только суд. «Использование этой системы не служит для идентификации людей в режиме реального времени, и это программное обеспечение не развернуто где-либо круглосуточно», — пояснил Právo пресс-секретарь президиума Якуб Винчалек, добавив, что с системой работают специально обученные люди.



«Система используется для специального ретроспективного сопоставления лиц в конкретных серьезных случаях и для идентификации умерших людей, личность которых неизвестна», — добавил пресс-секретарь Винчалек.



Источник: Правовой защиты частной жизни в Чехии пока не существует, а Европейский союз все еще обсуждает вопрос о регулировании искусственного интеллекта.К критике присоединились депутат Европарламента от партии «Пираты» Марцел Колая и депутат Европарламента Клара Коцманова. Они возмущены тем, что полиция скрывает подробности использования этого программного обеспечения.«Если силы безопасности могут использовать систему распознавания лиц по своему усмотрению, всегда существует риск злоупотреблений», — заявил Колая. Депутат Клара Коцманова отметила, что использование биометрического слежения сопряжено со значительными рисками. «Технология может ошибаться, личность разыскиваемого идентифицируется только с определенной правдоподобностью. Например, доказано, что сходство между братьями и сестрами или другими родственниками может сбить такую систему с толку», — сказала Коцманова.По данным некоммерческой организации Iuridicum Remedium, программное обеспечение, используемое сотрудниками полиции, позволяет сравнивать лица на рассматриваемых фотографиях с лицами в государственных реестрах удостоверений личности и проездных документов.«Полиция начала пробную эксплуатацию системы цифровых изображений людей 22 августа 2022 года», — подтвердил Právo пресс-секретарь полицейского президентства Якуб Винчалек.По словам пресс-секретаря, за указанный период опытной эксплуатации полиция зафиксировала десятки конкретных тяжких преступлений, которые были раскрыты с помощью этой технологии. «Без его использования было бы очень трудно или даже невозможно обнаружить преступников», — сказал пресс-секретарь Винчалек. Он также подтвердил, что сотрудники полиции информировали власти и неправительственные организации об использовании технологии.Оба депутата ссылаются на так называемый Акт об искусственном интеллекте — планируемый нормативный акт, разрабатываемый Европейским союзом. Хотя этот закон был одобрен евродепутатами на июньском заседании, он еще не вступил в силу, как подтвердил Právo Йиржи Поспишил, евродепутат от TOP 09. «В настоящее время между парламентом и Советом ЕС ведутся дискуссии, и окончательная форма еще не вынесена на голосование», — сказал Поспишил.«Самое раннее, когда он будет действовать, — это через год. До этого времени Комиссия не должна разрабатывать другие законодательные инициативы в области искусственного интеллекта», — добавил евродепутат. Новые правила будут налагать на провайдеров и пользователей ряд обязательств в зависимости от уровня риска, возникающего при использовании ИИ.Чешское законодательство пока не подкреплено законом, что признает даже неправительственная организация, обратившая внимание на использование этого ПО полицией. «Более того, само европейское постановление предполагает принятие правовых норм на национальном уровне», — заявил ранее Чешскому радио юрист Ян Воборжил из некоммерческой организации Iuridicum Remedium.В действующей редакции закона использование систем биометрической идентификации в режиме реального времени и дистанционно считается недопустимым риском. Исключение может утвердить только суд. «Использование этой системы не служит для идентификации людей в режиме реального времени, и это программное обеспечение не развернуто где-либо круглосуточно», — пояснил Právo пресс-секретарь президиума Якуб Винчалек, добавив, что с системой работают специально обученные люди.«Система используется для специального ретроспективного сопоставления лиц в конкретных серьезных случаях и для идентификации умерших людей, личность которых неизвестна», — добавил пресс-секретарь Винчалек.Источник: novinky.cz

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