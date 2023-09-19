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Самое громкое дело десятилетия: в Праге в сумках в 2004 году был найден расчлененный мужчина, его до сих пор не опознали

Анастасия Князева
21 сентября 2023
14:30
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Детективы расследуют убийство, после которого преступник расчленил тело неизвестного мужчины и развез части в мешках по нескольким местам в Праге и ее окрестностях. В прошлом криминалисты отправляли его ДНК в Украину и Россию для сравнения, но безуспешно.
Криминалисты расследуют это дело уже почти 19 лет, а конкретно — с 13 декабря 2004 года. Недавно в Институте криминалистики удалось создать несколько копий по эксгумированному черепу методом краниофациальной реконструкции. Благодаря реконструкции лица появился шанс установить личность погибшего мужчины. 
 
Туловище с верхними конечностями и правой ногой в черном пакете и большой клетчатой сумке было найдено 13 декабря 2004 года на обочине дороги у Радошовиц под Быстржицами в Бенешовском районе. «На груди у неизвестного мужчины была татуировка группы крови B (III) Rh, что является типичной маркировкой группы крови в постсоветских республиках. На его теле было обнаружено несколько шрамов: после аппендэктомии, один на бедре и более длинный шрам около 24 см на бедре. Рядом с телом были найдены лекарства, названия которых были написаны кириллицей, такие лекарства в то время не были распространены в нашей республике», — рассказала пресс-секретарь полиции Барбора Шнеевайс. 
 
 Через пять дней, 18 декабря 2004 года, в лесу под Мирошовице люди нашли черную спортивную сумку, в которой лежала левая нога и газеты с кириллическими буквами. Голова убитого была найдена только 17 марта 2005 года на склоне холма недалеко от общежитий на улице Под Крейцкаркем в Праге. Она была завернута в спортивную сумку и мешок. Криминалисты не установили личность убийцы и не знают личности погибшего. В прошлом они отправляли его ДНК в Украину и Россию для сравнения. Но вот появилась новость: в Институте криминалистики методом черепно-лицевой реконструкции по черепу удалось создать несколько фотороботов, так что, возможно, кто-то сможет опознать погибшего. «Если вы узнали мужчину на изображениях или располагаете какой-либо информацией, которая могла бы помочь в его опознании, просим вас обратиться в Бенешовский уголовный розыск, занимающийся расследованием дела, по телефонам 974 871 531 или 974 871 357», — заключила пресс-секретарь.
 



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