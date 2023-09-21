В Чехии женщины избили болгарку. Они думали, что она украинка

Одна из нападавших был приговорена районным судом к десяти месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за попытку нанесения телесных повреждений и массовые беспорядки. Судья вынес решение в порядке уголовного судопроизводства.

Такое же наказание он назначил и второй обвиняемой, но, поскольку она еще не получила решение, оно не вступило в законную силу.

Инцидент произошел на детской площадке в районе верфи Прештице на реке Ухлава недалеко от центра города. «После предшествующей словесной перепалки обвиняемые сначала вместе повалили потерпевшую на землю, где нанесли ей несколько ударов руками по голове и несколько раз ударили ногами. Затем одна из обвиняемых вырвала прядь волос из головы жертвы», — говорится в приговоре, вынесенном судьей Йиржи Жижкой.

По его словам, обвиняемые женщины должны были осознавать, что, учитывая интенсивность нападения, количество ударов и направление их нанесения, они могут причинить более серьезные телесные повреждения.

За дракой наблюдали не менее шести взрослых и четырех детей. Одному из свидетелей пришлось разнимать женщин.

В итоге на место происшествия прибыли полицейские, чтобы успокоить ситуацию. Но и они подверглись словесным нападкам со стороны женщин. «Вы занимаетесь херней. Вы здесь только для того, чтобы защищать украинцев, а не для того, чтобы защищать свой собственный народ», — кричали на сотрудников правоохранительных органов нападавшие. По словам свидетелей, они даже угрожали сжечь отделение полиции.

«Я такого еще не видела»

Болгарка, которая уже более 10 лет живет в Чехии, была удивлена реакцией обвиняемых женщин. «Они кричали на меня, что я мерзавка, шлюха и чтобы я ехала в Украину, что здесь нас кормить не будут. Я пыталась им объяснить, что я не из Украины», — рассказала 32-летняя иностранка.

Очевидец инцидента подтвердил, что это действительно было жестокое нападение.

«Самому нападению предшествовали словесные оскорбления, которые, видимо, были вызваны тем, что обе женщины были уверены, что она украинка. Затем они стали ее избивать. Такого я еще не видела. Это было действительно очень жестоко», — описал ситуацию Михал Т.

Он добавил, что женщин вовремя оттащил от иностранки молодой человек, который тренировался рядом на спортивной площадке. «Затем прибыли полицейские, которые попытались остановить двух нападавших. Прежде чем им это удалось, их несколько раз обозвали», — продолжил свидетель.

После этого сотрудники полиции установили личности обеих женщин и записали имена свидетелей. «Позже мне пришла повестка на допрос. С тех пор я не видел этих женщин ни на том месте, ни в других местах города», — заключил Михал Т.











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