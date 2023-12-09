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Молодой человек планировал теракты в Праге вместе с другом. Он получил условный срок
12 декабря 2023
07:00
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Пара молодых людей из Чехии планировала напасть на посольства США, Израиля и Китая в Праге. 17-летний организатор уже был приговорен судом в прошлом году к условному сроку и лечению. В понедельник его сверстник, который на год младше, также получил условный срок.
Теракт в Праге должен был состояться в апреле 2025 года в годовщину теракта, совершенного Тимоти Маквеем в Оклахома-Сити в 1995 году. Тогда погибло 168 человек. К счастью, планы молодых людей, включавшие покупку химикатов, необходимых для изготовления взрывчатки, нанесение на карту мест нападения и обеспечение оружием и боеприпасами, остались в основном на стадии подготовки. Тем не менее им удалось взорвать в лесу пробную петарду.
Областной суд в Брно, как суд по делам молодежи, приговорил молодого человека к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 30 месяцев за теракт на стадии подготовки. Суд также добавил надзор со стороны надзирателя.
«Если бы не ваша встреча и идеологическая установка, возможно, ничего бы не произошло. Вы одинаково странные личности, вместе вы, наконец, нашли общий язык», — сказала председатель суда Хана Курфирстова, обращаясь к подсудимому и его ранее осужденному сотоварищу.
«Ваша защита основана на преуменьшении ваших действий, на том, что вы чувствовали себя разочарованным, влюбленным, хотели угодить. Но то, что вы искали, смотрели и изучали в интернете, сформировало вас внутренне и сформировало ваше восприятие мира», — судья указал на экстремистский контент, который 16-летний подросток просматривал в интернете.
У осужденного в прошлом году организатора в компьютере были не только планы по покупке оружия, боеприпасов, тактического снаряжения, но и различные политические соображения. Тогда судья подчеркнул, что аутизм, а именно синдром Аспергера, который эксперты обнаружили у молодого человека, оказал большое влияние на его поведение.
По мнению экспертов, именно синдром Аспергера сыграл значительную роль в поведении молодого человека. «Его личность была патологически поражена. Он чувствовал себя неприемлемым для окружающих, был убежден в своем превосходстве, у него была потребность доминировать, торжествовать. Мы можем говорить о попытке мести со стороны человека, который чувствует себя осмеянным своим окружением», — заявили эксперты на прошлогодних слушаниях.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM