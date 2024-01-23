Остерегайтесь поддельных новостных сайтов — вот как они выглядят





Эту же тему кибермошенники, выдававшие себя за журналистов, использовали в середине декабря прошлого года. По всей видимости, теперь они решили повторить попытку в большем масштабе. Некоторые доверчивые люди все еще попадаются на эту удочку несмотря на неоднократные предупреждения.



В случае со статьей, в которой мошенники используют фигуру президента Петра Павела, это типичная фишинговая афера, когда злоумышленники фактически пытаются вымогать у людей деньги под видом легкой наживы. Однако афера довольно изощренная, поскольку все ссылки в поддельной статье ведут на другой мошеннический сайт, имитирующий внешний вид сайта ČEZ.



Чтобы максимально запутать доверчивых людей, киберпреступники в некоторых случаях не запрашивают номера кредитных карт и не просят отправить деньги сразу. Все начинается с регистрации на платформе, после чего с пользователем связывается администратор. Только с его помощью из легковерных граждан вытягиваются деньги. При этом связываться с ним нужно не только по электронной почте, но и по телефону.



Это не первый случай, когда мошенники используют Павела в своих кампаниях: еще в августе офис президента открестился от подобной рекламы.



Конечно, в сети есть еще много мошеннических статей. Криптовалюты, легкий заработок или чудодейственные лекарства — всем этим завлекают киберпираты. В прошлом месяце в интернете распространилась фальшивая статья, в которой утверждалось, что карьера Яна Крауса висит на волоске.



Заманив людей фотографией знаменитого ведущего, мошенники давали им гарантированные советы по инвестированию — в общем, как президент Павел.



Ниже вы найдете примеры мошеннических статей, появившихся в сети за последние недели. Некоторые из них более удачные, другие копируют только логотип Novinky.cz. Чаще всего мошеннические статьи распространяются как реклама в социальных сетях. «Государственный бюджет выделил ČEZ, Чешским энергетическим заводам, более 771 миллиона крон. Таким образом, каждый гражданин получил возможность стать совладельцем государственного предприятия, которое обязуется выплачивать значительные дивиденды от своей деятельности», — утверждают мошенники в выдуманной статье, согласно которой президент Павел принял первый закон, обеспечивающий финансовую безопасность граждан.Эту же тему кибермошенники, выдававшие себя за журналистов, использовали в середине декабря прошлого года. По всей видимости, теперь они решили повторить попытку в большем масштабе. Некоторые доверчивые люди все еще попадаются на эту удочку несмотря на неоднократные предупреждения.В случае со статьей, в которой мошенники используют фигуру президента Петра Павела, это типичная фишинговая афера, когда злоумышленники фактически пытаются вымогать у людей деньги под видом легкой наживы. Однако афера довольно изощренная, поскольку все ссылки в поддельной статье ведут на другой мошеннический сайт, имитирующий внешний вид сайта ČEZ.Чтобы максимально запутать доверчивых людей, киберпреступники в некоторых случаях не запрашивают номера кредитных карт и не просят отправить деньги сразу. Все начинается с регистрации на платформе, после чего с пользователем связывается администратор. Только с его помощью из легковерных граждан вытягиваются деньги. При этом связываться с ним нужно не только по электронной почте, но и по телефону.Это не первый случай, когда мошенники используют Павела в своих кампаниях: еще в августе офис президента открестился от подобной рекламы.Конечно, в сети есть еще много мошеннических статей. Криптовалюты, легкий заработок или чудодейственные лекарства — всем этим завлекают киберпираты. В прошлом месяце в интернете распространилась фальшивая статья, в которой утверждалось, что карьера Яна Крауса висит на волоске.Заманив людей фотографией знаменитого ведущего, мошенники давали им гарантированные советы по инвестированию — в общем, как президент Павел.Ниже вы найдете примеры мошеннических статей, появившихся в сети за последние недели. Некоторые из них более удачные, другие копируют только логотип Novinky.cz. Чаще всего мошеннические статьи распространяются как реклама в социальных сетях.

Подобные фальшивые статьи появляются на различных зарубежных интернет-доменах. Мошеннические ссылки можно найти даже в Facebook, поиске Google и YouTube. Кибермошенники оплачивают свое продвижение как рекламу.



Они пользуются тем, что эти интернет-платформы работают по всему миру. Таким образом, реклама покупается где-то за границей, где никто не понимает чешского текста и не может легко определить, что это фишинговое мошенничество.



Из-за того что интернет-домены, на которых размещаются мошеннические статьи, постоянно меняются, сообщения о поддельных объявлениях поставщикам услуг обычно тоже не помогают. Та же реклама просто появится снова, но уже на другом сайте.



Решение заключается в блокировке мошеннических доменов, но их количество растет быстрее, чем их запрещают. Мошенники могут относительно легко создавать сотни доменов каждый день. Это главная причина, по которой фальшивые сайты с советами по инвестициям распространяются по интернету как лавина.