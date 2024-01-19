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В каких странах Европы наиболее довольные граждане и при чем тут образование?

Анастасия Князева
22 января 2024
13:00
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Хотя иногда может показаться, что чехи много жалуются, данные Евростата показывают, что по сравнению с другими странами ЕС они довольны жизнью выше среднего.
По шкале от 0 (худшее) до 10 (лучшее) удовлетворенность жизнью в целом составляет 7,4 балла. Это выше, чем, например, у немцев, французов, испанцев или итальянцев. Австрийцы наиболее удовлетворены жизнью с 7,9 балла, в то время как болгары едва попадают в положительный диапазон и с 5,6 балла являются единственной страной, которая не дотягивает до шести баллов.
 
Данные показывают интересный феномен, когда удовлетворенность жизнью растет вместе с получением высшего образования. Учитывая, что это субъективный показатель, на который влияет множество факторов, таких как возраст, семейное и финансовое положение, а также разнообразие опыта, выбора, приоритетов и ценностей человека, положительное влияние образования вполне логично, считают авторы исследования.

Между тем общий уровень удовлетворенности в Европе растет в долгосрочной перспективе, и большинство стран сообщают об улучшении показателей в период с 2013 по 2022 год. Наиболее заметное улучшение наблюдается на Кипре, где этот показатель вырос на один полный пункт. Напротив, немцы стали на 0,8 пункта менее удовлетворены.
Чехия Европа статистика

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