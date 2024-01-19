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В каких странах Европы наиболее довольные граждане и при чем тут образование?
22 января 2024
13:00
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Хотя иногда может показаться, что чехи много жалуются, данные Евростата показывают, что по сравнению с другими странами ЕС они довольны жизнью выше среднего.
По шкале от 0 (худшее) до 10 (лучшее) удовлетворенность жизнью в целом составляет 7,4 балла. Это выше, чем, например, у немцев, французов, испанцев или итальянцев. Австрийцы наиболее удовлетворены жизнью с 7,9 балла, в то время как болгары едва попадают в положительный диапазон и с 5,6 балла являются единственной страной, которая не дотягивает до шести баллов.
Данные показывают интересный феномен, когда удовлетворенность жизнью растет вместе с получением высшего образования. Учитывая, что это субъективный показатель, на который влияет множество факторов, таких как возраст, семейное и финансовое положение, а также разнообразие опыта, выбора, приоритетов и ценностей человека, положительное влияние образования вполне логично, считают авторы исследования.
Между тем общий уровень удовлетворенности в Европе растет в долгосрочной перспективе, и большинство стран сообщают об улучшении показателей в период с 2013 по 2022 год. Наиболее заметное улучшение наблюдается на Кипре, где этот показатель вырос на один полный пункт. Напротив, немцы стали на 0,8 пункта менее удовлетворены.
Данные показывают интересный феномен, когда удовлетворенность жизнью растет вместе с получением высшего образования. Учитывая, что это субъективный показатель, на который влияет множество факторов, таких как возраст, семейное и финансовое положение, а также разнообразие опыта, выбора, приоритетов и ценностей человека, положительное влияние образования вполне логично, считают авторы исследования.
Между тем общий уровень удовлетворенности в Европе растет в долгосрочной перспективе, и большинство стран сообщают об улучшении показателей в период с 2013 по 2022 год. Наиболее заметное улучшение наблюдается на Кипре, где этот показатель вырос на один полный пункт. Напротив, немцы стали на 0,8 пункта менее удовлетворены.
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