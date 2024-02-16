Новые требования ЕС: Деньги на банковском счете за 10 секунд во всех странах Евросоюза даже на выходных

Европейский парламент принял закон, который обязывает банки и кредитные союзы переводить деньги по всему Евросоюзу менее чем за 10 секунд. Это хорошая новость для европейцев и вызов для банков — обеспечить безопасность транзакций и одновременно бороться с отмыванием денег.





Европейский союз хочет привести экономику в движение и упорядочить финансовую систему, чтобы не отставать от таких стран, как Индия и Бразилия. Поэтому в первую неделю февраля Европейский парламент принял закон, согласно которому все поставщики платежных услуг должны переводить деньги своих клиентов практически мгновенно, или в течение 10 секунд, в любой день, включая выходные и праздники.





Страны, которые платят в евро, могут принять новый закон до конца года, в то время как страны, не входящие в еврозону, должны будут соблюдать новые правила в 2026 г. Комиссия за мгновенные платежи не должна быть выше, чем за обычные кредитные операции.





Европа надеется, что такой шаг позволит потребителям (физ- и юрлицам) сэкономить деньги и сделает ее более гибкой и конкурентоспособной. По оценкам Еврокомиссии, к концу 2021 года только 11% переводов в ЕС были мгновенными платежами. Кроме того, по данным Комиссии, в европейской финансовой системе ежедневно застревает около 200 миллиардов евро (около 5,1 триллиона крон). Замороженные деньги приносят убытки людям и предприятиям.





«В эпоху цифровой трансформации мгновенные переводы являются маяком эффективности и удобства, прокладывая путь к бесперебойной и взаимосвязанной европейской финансовой среде. Их быстрое внедрение и трансграничная доступность позволяют физическим и юридическим лицам совершать беспрецедентно быстрые и гибкие операции, поддерживая более интегрированную и динамичную экономику ЕС», — заявил депутат Европарламента от Латвии Ивар Иябс в интервью Renew Europe.





Комиссар ЕС по финансовым услугам Майрид Макгиннесс добавила: «Мы не являемся пионерами в этой области: это постановление позволит ЕС догнать такие международные рынки, как Бразилия, Индия, Австралия и Великобритания, где мгновенные платежи быстро развиваются».





А что это постановление означает для Чешской Республики? В настоящее время 14 банковских учреждений страны предлагают мгновенные платежи. Большинство из них уже позволяют своим клиентам (как правило, бесплатно) осуществлять переводы внутри страны 24 часа в сутки 7 дней в неделю за считанные секунды, если финансовое учреждение отправителя и получателя зарегистрировано в схеме межбанковских мгновенных переводов Certis.





Если компания не участвует в схеме мгновенных платежей, которая распространяется на строительные общества, кредитные союзы, а также на Max Bank или UniCredit Bank, то, например, платеж, который вы совершаете в пятницу вечером, дойдет до получателя только в понедельник. Если же понедельник выпадает на праздничный день, то ждать придется еще дольше.





На первый взгляд может показаться, что большинству чешских финансовых учреждений не составит труда соответствовать новому европейскому стандарту, ведь большинство из них уже позволяют осуществлять немедленные платежи. Однако все обстоит с точностью до наоборот. Распространение этого стандарта на весь Европейский союз обойдется им в немалую сумму.





Во-первых, потому что ни один из банковских домов еще не реализовал мгновенный перевод денег в полной мере (они ссылаются на возможные технические перебои, поэтому не могут гарантировать мгновенный платеж), а также потому, что перевод денег за границу предполагает гораздо большую защиту операций.





«Влияние на банки будет действительно большим, особенно в контексте закона о борьбе с отмыванием денег, поскольку мгновенные платежи очень сложно удержать, даже несмотря на то, что лимит обычно устанавливается на уровне 50 000 евро. Постановление также окажет большое влияние на ИТ-системы банков, которые должны будут работать в считанные секунды. Банкам также будет сложно договариваться со своими корреспондентами, поскольку не все банки напрямую подключены к ЕЦБ и его расчетной системе», — объясняет Матей Новак, член совета директоров Чешской ассоциации финтеха, а также основатель и глава Easychange, платежной компании, которая занимается посредничеством при осуществлении платежей за границу.





По его словам, банки будут вынуждены вкладывать огромные суммы в изменение правил и IT-систем для предотвращения мошенничества, поскольку злоумышленники смогут переводить средства по всей Европе за секунду. Однако финансовые учреждения не смогут заработать много денег на такой услуге, поскольку тарификация будет очень сложной и практически невозможной в условиях конкуренции.





Большие затраты, отсутствие прибыли





А что думают о новом регулировании сами банки? «Внедрение иностранных мгновенных платежей требует от нас довольно серьезных изменений и инвестиций в десятки миллионов крон в рамках существующей платежной инфраструктуры. Тем не менее, мы сможем принимать и отправлять иностранные платежи в евро в мгновенном режиме к сроку, установленному правилами ЕС, то есть в 2026 году», — сказал Филип Грубы, руководитель отдела коммуникаций Česká spořitelna.





«Новое законодательство потребует от нас значительных затрат на создание инфраструктуры для обработки мгновенных платежей на территории ЕС (SEPA Instant Payments), частью этого процесса, конечно же, является внедрение механизмов контроля для обеспечения максимальной безопасности обработки, проверки на предмет отмывания денег и проверки санкционных списков», — говорит пресс-секретарь банка Михаэла Прухова.





Схожее мнение высказывает и Komerční banka. «Новое законодательство потребует значительных затрат на внедрение, чтобы создать всю инфраструктуру для осуществления мгновенных платежей в евро, аналогично введению мгновенных платежей в кронах внутри страны. Кроме того, потребуются дополнительные расходы на установление правил контроля, чтобы исключить возможность осуществления мгновенных платежей в евро на счета клиентов, включенных в санкционные списки, как того требует законодательство, направленное против отмывания денег и мошенничества с платежами», — резюмирует Шарка Неворалова, пресс-секретарь банка.





Air Bank, который вместе с Česká spořitelna был одним из первых банков, обеспечивших мгновенные платежи в Чешской Республике, также рассчитывает на тщательную подготовку. «Обязательное введение мгновенных платежей SEPA будет означать сложное развитие, которое повлияет на подавляющее большинство существующих процессов, а также на новые, которые будут созданы в рамках изменений», — говорит пресс-секретарь Яна Покорна.





Banka Creditas также рассчитывает на дополнительные расходы, но, по словам его руководителя отдела коммуникаций Люции Брункликовой, они не будут огромными. Trinity banka все еще анализирует расходы, а mBanka и UniCredit Bank пока не хотят комментировать этот вопрос.





Вероятно, дальше всех в подготовке продвинулся Fio Bank, который, хотя и ожидает, что новый закон отнимет время у программистов, тестировщиков и юристов и тем самым увеличит расходы банка, уже знает, что будет предлагать его клиентам бесплатно, а в некоторых странах сервис будет работать гораздо раньше, чем предписывает ЕС.





«Поскольку мы скоро запустим мгновенные платежи в евро в нашем словацком Fio banka, мы предложим эту опцию и чешским клиентам. Таким образом, они смогут сразу же отправлять европлатежи во все банки, уже участвующие в системе. Постепенно эта возможность будет распространяться и на другие страны еврозоны, а в конечном итоге и на всю Европу, в соответствии со сроками, указанными в постановлении», — говорит пресс-секретарь Fio Якуб Хэржманек.





Однако Partners Banka уже готовится к быстрым платежам за рубежом. «Мгновенный платеж как внутри банка, так и между банками в Чешской Республике занимает несколько секунд. Мы обеспечим платежи за границу после официального запуска банка в начале марта. Мы начнем с лимита в 100 000 крон на один платеж и впоследствии будем его увеличивать», — говорит Михал Скалицкий, директор по ежедневному банковскому обслуживанию Partners Banka.