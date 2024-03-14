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Чермак, который должен отсидеть 5,5 лет за поддержку терроризма, подал конституционную жалобу
22 марта 2024
16:30
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Томаш Чермак, который должен отбыть 5,5 лет за поддержку и содействие терроризму, подал конституционную жалобу. Она направлена против приговора, который был оставлен в силе Верховным судом в конце прошлого года. Чешское агентство печати получило информацию из судебной базы данных. По словам пресс-секретаря Конституционного суда Камилы Аббаси, решение по жалобе еще не принято.
Согласно окончательному решению суда, Чермак публично призывал к насилию над политиками во время пандемии коронавируса. В прямом эфире на Facebook он высказался против поправок к закону о пандемии. Он призвал зрителей получасового видео активно противостоять принятию поправки, захватить власть, сжечь Сенат и исключить Чехию из структур ЕС и НАТО.
«Цель состояла в том, чтобы серьезно дестабилизировать конституционную и основную политическую структуру страны путем насильственных физических нападений, угрожающих человеческим жизням или физической неприкосновенности людей, и взять власть в стране в свои руки». Речь обвиняемого явно звучала так: «Хватит разговоров, нужно действовать, жестоко напасть, захватить власть и установить свой собственный закон и порядок»«, — говорится в постановлении Верховного суда.
В качестве основных целей насилия Чермак назвал сенаторов, депутатов и членов правительства. Среди прочего, он заявил, что «мы должны дать отпор этим скотам» и «взять их за рыло, бросить в реку и избавиться от них раз и навсегда».
Помимо поддержки и поощрения терроризма, Чермак вместе с Патриком Тушлем был также осужден за разжигание ненависти к украинцам в социальных сетях и за беспорядки перед домом эволюционного биолога Ярослава Флегра. В случае с ненавистными высказываниями в адрес украинцев Чермак получил условный срок, а Тушл — 10 месяцев тюремного заключения. Оба недавно подали конституционную жалобу.
Полиция разыскивала Чермака, в том числе с помощью международного ордера на арест. Он был пойман в Польше 14 ноября прошлого года. Чешская полиция взяла его под стражу 4 декабря на пограничном переходе Хотебуз-Цешин.
«Цель состояла в том, чтобы серьезно дестабилизировать конституционную и основную политическую структуру страны путем насильственных физических нападений, угрожающих человеческим жизням или физической неприкосновенности людей, и взять власть в стране в свои руки». Речь обвиняемого явно звучала так: «Хватит разговоров, нужно действовать, жестоко напасть, захватить власть и установить свой собственный закон и порядок»«, — говорится в постановлении Верховного суда.
В качестве основных целей насилия Чермак назвал сенаторов, депутатов и членов правительства. Среди прочего, он заявил, что «мы должны дать отпор этим скотам» и «взять их за рыло, бросить в реку и избавиться от них раз и навсегда».
Помимо поддержки и поощрения терроризма, Чермак вместе с Патриком Тушлем был также осужден за разжигание ненависти к украинцам в социальных сетях и за беспорядки перед домом эволюционного биолога Ярослава Флегра. В случае с ненавистными высказываниями в адрес украинцев Чермак получил условный срок, а Тушл — 10 месяцев тюремного заключения. Оба недавно подали конституционную жалобу.
Полиция разыскивала Чермака, в том числе с помощью международного ордера на арест. Он был пойман в Польше 14 ноября прошлого года. Чешская полиция взяла его под стражу 4 декабря на пограничном переходе Хотебуз-Цешин.
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