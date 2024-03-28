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Демонстрант с нашивкой Вагнера и буквой «Z» согласился на шесть месяцев условно
10 апреля 2024
18:30
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Участник антиправительственных протестов Якуб Ясек заключил соглашение о признании вины по делу, в рамках которого он пришел на демонстрацию с нашивкой с буквой Z и логотипом российской группы Вагнера. За публичное одобрение военных преступлений он был приговорен к шести месяцам условного заключения и годичному запрету на посещение публичных политических собраний в Праге.
Окружной суд Праги 1 утвердил соглашение в конце февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Эва Швиглерова. Вердикт включает в себя предыдущий приговор Ясеку по аналогичному делу.
Дело касается антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади в марте прошлого года. Ясек пришел на демонстрацию с рюкзаком, на котором была нашивка с буквой Z, ставшей символом российской агрессии в Украине. На рукаве куртки у него также была нашивка с логотипом наемной группы Вагнера, которая участвовала в боевых действиях. Изначально суд назначил условный срок, штраф и запрет на проживание в Праге сроком на один год. Однако прошлым летом апелляционная палата отменила приговор и вернула дело в полицию для дальнейшего расследования.
В сентябре прокуроры вновь предъявили ему обвинение в публичном одобрении военных преступлений. Ясек, первоначально отрицавший свою вину, подал безуспешную жалобу на обвинение. Однако затем он заключил с прокурором соглашение о признании вины. В конце февраля окружной суд Праги 1 поддержал его.
«Обвиняемый был приговорен к шести месяцам наказания с отсрочкой на испытательный срок в два года и шесть месяцев», — сообщила ČT пресс-секретарь суда Эва Швиглерова, добавив, что приговор включает в себя годичный запрет на участие в общественных политических собраниях в Праге и конфискацию нашивок.
Окончательный вердикт также включает второе дело Яшкова, по которому суд наказал его в декабре за ношение нашивки с логотипом Вагнера на более поздней антиправительственной акции протеста в мае. В этом случае суд принял решение о вышеупомянутом шестимесячном условном сроке и конфискации нашивки. К новому совокупному приговору добавился годичный запрет на участие Яшека в публичных политических мероприятиях в столице, сообщает Чешское телевидение.
Судебные органы рассмотрели несколько уголовных преступлений, связанных с прошлогодними протестами на Вацлавской площади.
Дело касается антиправительственной демонстрации на Вацлавской площади в марте прошлого года. Ясек пришел на демонстрацию с рюкзаком, на котором была нашивка с буквой Z, ставшей символом российской агрессии в Украине. На рукаве куртки у него также была нашивка с логотипом наемной группы Вагнера, которая участвовала в боевых действиях. Изначально суд назначил условный срок, штраф и запрет на проживание в Праге сроком на один год. Однако прошлым летом апелляционная палата отменила приговор и вернула дело в полицию для дальнейшего расследования.
В сентябре прокуроры вновь предъявили ему обвинение в публичном одобрении военных преступлений. Ясек, первоначально отрицавший свою вину, подал безуспешную жалобу на обвинение. Однако затем он заключил с прокурором соглашение о признании вины. В конце февраля окружной суд Праги 1 поддержал его.
«Обвиняемый был приговорен к шести месяцам наказания с отсрочкой на испытательный срок в два года и шесть месяцев», — сообщила ČT пресс-секретарь суда Эва Швиглерова, добавив, что приговор включает в себя годичный запрет на участие в общественных политических собраниях в Праге и конфискацию нашивок.
Окончательный вердикт также включает второе дело Яшкова, по которому суд наказал его в декабре за ношение нашивки с логотипом Вагнера на более поздней антиправительственной акции протеста в мае. В этом случае суд принял решение о вышеупомянутом шестимесячном условном сроке и конфискации нашивки. К новому совокупному приговору добавился годичный запрет на участие Яшека в публичных политических мероприятиях в столице, сообщает Чешское телевидение.
Судебные органы рассмотрели несколько уголовных преступлений, связанных с прошлогодними протестами на Вацлавской площади.
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