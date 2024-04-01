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Адвокат в Чехии присвоила 150 миллионов крон. Депутаты обещают, что это больше не повторится
15 апреля 2024
11:30
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Адвокату Хане Суковой грозит до восьми лет тюрьмы. Полиция до сих пор не знает, где оказались деньги клиентов. Депутаты обещают, что деньги людей будут лучше защищены. Адвокаты больше не смогут переводить их на другие счета или снимать наличными.
Дело адвоката Ханы Суковой, присвоившей 150 миллионов крон, с большой долей вероятности изменит систему так называемых адвокатских эскроу.
Это случаи, когда люди доверяют деньги адвокатам, чтобы те на некоторое время оставили их на «нейтральной территории» — например, до завершения сделки по продаже квартиры, дома или земли.
75-летняя Сукова годами выводила деньги клиентов наличными. Десятки семей были ограблены ею. Сейчас на рассмотрении депутатов находится предложение по ужесточению адвокатских гарантий, которое они хотят включить в обсуждаемый закон об адвокатуре. По общему мнению, за него будут голосовать все партии.
«Это меры для того, чтобы подобное не повторилось», — сказал Якуб Михалек, депутат и член Комитета по конституционному праву, который уже рассматривал эту поправку.
Больше никаких снятий наличных
Главное изменение должно быть очень простым: Отныне адвокат не сможет переводить деньги со счета эскроу в банке на другие счета, кроме тех, о которых заранее договорились, например, лицо, продающее квартиру, и покупатель недвижимости. Более того, банк письменно подтвердит, что не будет отправлять деньги ни на какие другие счета, кроме этих.
«И адвокат даже не сможет снять деньги наличными. Банк просто не позволит этого сделать», — добавил адвокат Иржи Кучера, который вместе с другими адвокатами подготовил это предложение.
В течение многих лет Сукова перемещала деньги между счетами или снимала их наличными, а когда их где-то не хватало, латала дыру за счет других полученных вкладов. Позапрошлым летом у Суковой закончились деньги, чтобы расплатиться с клиентами.
На допросе Сукова призналась в растрате, но отказалась сказать, кому конкретно достались деньги.
Другие предлагаемые изменения включают, например, временные рамки, по истечении которых адвокат не сможет вернуть деньги покупателю или продавцу. Это касается случаев, когда адвокат вступает в сговор с одним клиентом, чтобы украсть деньги у другого.
Коллегия адвокатов оказалась под сильным давлением в связи с делом Суковой. Как ранее выяснил Seznam Zprávy, еще в 2017 году у коллегии была информация о том, что Сукова, по всей видимости, проводила крайне подозрительные финансовые манипуляции. Палату уведомило Финансово-аналитическое управление, занимающееся борьбой с отмыванием денег. Она также передала номера счетов и описания операций.
Палата провела две проверки Суковой, которые, как утверждает палата, не выявили ничего необычного. Сегодня она утверждает, что Сукова показала аудиторам поддельные банковские документы. Однако проверить это невозможно, поскольку палата отказывается публиковать результаты проверок и не хочет показывать их пострадавшим клиентам.
В 2017 году Финансово-аналитическое управление также обратилось в полицию. Однако комиссар по борьбе с экономическими преступлениями не стал расследовать это сообщение и через некоторое время отложил его в сторону, заявив, что ничего криминального не произошло.
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