Украина хочет вернуть своих бойцов из-за границы, в Чехии их десятки тысяч

«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей по отношению к родине», — сказал Кулеба. Именно поэтому на прошлой неделе украинское правительство приняло решение, обязывающее мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выезжать в Украину, если они хотят получить новый паспорт.



Все консульские услуги для украинцев этого возраста также приостановлены до 18 мая, после чего они должны предоставляться только при условии регистрации на призывном пункте. Они также могут сделать это в электронном виде в консульстве, что даст Украине обзор возможных призывников.



«В Чешской Республике проживает 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют временную защиту в связи с войной на Украине», — сказала Гана Мала из пресс-службы Министерства внутренних дел. В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. От призыва освобождаются отцы трех и более детей, одинокие родители и, конечно, те, кто по медицинским показаниям не годен к военной службе.



По данным BBC, более 750 000 украинцев в возрасте от 18 до 64 лет выехали из Украины в Евросоюз с момента начала российской агрессии. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже отреагировал на ситуацию. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются возмущены, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам стоит помочь Украине», — сказал он в интервью Polsat. По его словам, он хочет помочь Украине вернуть этих людей на родину.



Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас поддержал это мнение. «Никто не будет собирать их и вывозить в Украину. Но социальная поддержка, разрешение на работу, документы — это те варианты, которые я слышу и от польской стороны», — цитирует его газета Kyiv Independent.



«Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста из Украины. Чешская Республика давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Но только не тех, кто пытается избежать законного обязательства по призыву», — сказал Липавский.



Однако возможности государств ограничены, когда речь идет об обязательном возвращении. «У чешского государства нет для этого никаких оснований в законе. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что так решило», — говорит Вера Хонускова, эксперт по международному праву юридического факультета Карлова университета. Теоретический выход она видит в том, что Украина может отправить проект приказа, а человек за границей не подчинится ему. Тогда Украина может привлечь такого гражданина к ответственности и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.



Также возможен вариант с вышеупомянутым ограничением на выдачу паспортов. «Каждый украинец, который имеет временную защиту в нашей стране, обязан предъявить действующий документ, где указана временная защита. Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере до пяти тысяч крон и возможность административной процедуры депортации», — заявил Йозеф Урбан, пресс-секретарь Управления полиции по делам иностранцев. Однако срок действия паспорта составляет десять лет, поэтому не ожидается, что в ближайшее время из-за этого произойдет массовое возвращение украинцев на родину.