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Украина хочет вернуть своих бойцов из-за границы, в Чехии их десятки тысяч
3 мая 2024
09:30
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Украине не хватает военных, а министру иностранных дел Дмитрию Кулебе не нравится, сколько боеспособных мужчин находится за границей. Государственные деятели Польши и Литвы уже заявили, что готовы помочь Украине с возвращением этих людей. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чехия не поддерживает тех, кто пытается избежать законного обязательства по призыву.
«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей по отношению к родине», — сказал Кулеба. Именно поэтому на прошлой неделе украинское правительство приняло решение, обязывающее мужчин в возрасте от 18 до 60 лет выезжать в Украину, если они хотят получить новый паспорт.
Все консульские услуги для украинцев этого возраста также приостановлены до 18 мая, после чего они должны предоставляться только при условии регистрации на призывном пункте. Они также могут сделать это в электронном виде в консульстве, что даст Украине обзор возможных призывников.
«В Чешской Республике проживает 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют временную защиту в связи с войной на Украине», — сказала Гана Мала из пресс-службы Министерства внутренних дел. В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. От призыва освобождаются отцы трех и более детей, одинокие родители и, конечно, те, кто по медицинским показаниям не годен к военной службе.
По данным BBC, более 750 000 украинцев в возрасте от 18 до 64 лет выехали из Украины в Евросоюз с момента начала российской агрессии. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже отреагировал на ситуацию. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются возмущены, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам стоит помочь Украине», — сказал он в интервью Polsat. По его словам, он хочет помочь Украине вернуть этих людей на родину.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас поддержал это мнение. «Никто не будет собирать их и вывозить в Украину. Но социальная поддержка, разрешение на работу, документы — это те варианты, которые я слышу и от польской стороны», — цитирует его газета Kyiv Independent.
«Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста из Украины. Чешская Республика давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Но только не тех, кто пытается избежать законного обязательства по призыву», — сказал Липавский.
Однако возможности государств ограничены, когда речь идет об обязательном возвращении. «У чешского государства нет для этого никаких оснований в законе. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что так решило», — говорит Вера Хонускова, эксперт по международному праву юридического факультета Карлова университета. Теоретический выход она видит в том, что Украина может отправить проект приказа, а человек за границей не подчинится ему. Тогда Украина может привлечь такого гражданина к ответственности и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.
Также возможен вариант с вышеупомянутым ограничением на выдачу паспортов. «Каждый украинец, который имеет временную защиту в нашей стране, обязан предъявить действующий документ, где указана временная защита. Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере до пяти тысяч крон и возможность административной процедуры депортации», — заявил Йозеф Урбан, пресс-секретарь Управления полиции по делам иностранцев. Однако срок действия паспорта составляет десять лет, поэтому не ожидается, что в ближайшее время из-за этого произойдет массовое возвращение украинцев на родину.
Все консульские услуги для украинцев этого возраста также приостановлены до 18 мая, после чего они должны предоставляться только при условии регистрации на призывном пункте. Они также могут сделать это в электронном виде в консульстве, что даст Украине обзор возможных призывников.
«В Чешской Республике проживает 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют временную защиту в связи с войной на Украине», — сказала Гана Мала из пресс-службы Министерства внутренних дел. В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. От призыва освобождаются отцы трех и более детей, одинокие родители и, конечно, те, кто по медицинским показаниям не годен к военной службе.
По данным BBC, более 750 000 украинцев в возрасте от 18 до 64 лет выехали из Украины в Евросоюз с момента начала российской агрессии. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже отреагировал на ситуацию. «Я думаю, что многие наши соотечественники были и остаются возмущены, когда видят молодых украинских мужчин в кафе и слышат о том, сколько усилий нам стоит помочь Украине», — сказал он в интервью Polsat. По его словам, он хочет помочь Украине вернуть этих людей на родину.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас поддержал это мнение. «Никто не будет собирать их и вывозить в Украину. Но социальная поддержка, разрешение на работу, документы — это те варианты, которые я слышу и от польской стороны», — цитирует его газета Kyiv Independent.
«Я понимаю проблему выезда украинских мужчин призывного возраста из Украины. Чешская Республика давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Но только не тех, кто пытается избежать законного обязательства по призыву», — сказал Липавский.
Однако возможности государств ограничены, когда речь идет об обязательном возвращении. «У чешского государства нет для этого никаких оснований в законе. Оно не может лишить кого-то временной защиты только потому, что так решило», — говорит Вера Хонускова, эксперт по международному праву юридического факультета Карлова университета. Теоретический выход она видит в том, что Украина может отправить проект приказа, а человек за границей не подчинится ему. Тогда Украина может привлечь такого гражданина к ответственности и потребовать его экстрадиции из-за границы за совершение преступления.
Также возможен вариант с вышеупомянутым ограничением на выдачу паспортов. «Каждый украинец, который имеет временную защиту в нашей стране, обязан предъявить действующий документ, где указана временная защита. Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере до пяти тысяч крон и возможность административной процедуры депортации», — заявил Йозеф Урбан, пресс-секретарь Управления полиции по делам иностранцев. Однако срок действия паспорта составляет десять лет, поэтому не ожидается, что в ближайшее время из-за этого произойдет массовое возвращение украинцев на родину.
Комментарии:
1000korun 3 мая 2024 12:31
Лишение Человека Права на свободу и Жизнь - это так по европейски... Даже говорить об этом варианте упомянутым выше официальным лицам ... уже показательно. Какая самая Найвысшая / Nejvyšší ценность Человека? Все помнят? Земля? Страна ? Паспорт? Не? ))) забыли? - Жизнь! Život!
1000korun 3 мая 2024 12:44
Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года Статья 3 Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Статья 4 Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Статья 5 Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Статья 6 Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.
1000korun 3 мая 2024 13:07
31.Права человека и основные свободы защищены в Чешской Республике на самом высоком (т.е. конституционном) уровне. Защита прав человека и основных свобод предусмотрена в Хартии основных прав и свобод (далее "Хартия"), обнародованной в форме Закона № 2/1993 Coll., и международными договорами по основным правам и свободам, участником которых является Чешская Республика. А. ХАРТИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД 32.Хартия содержит руководящие принципы в отношении защиты прав человека. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Основные права и свободы являются неотъемлемыми, неотчуждаемыми, не имеют сроков давности и не могут быть отменены. Государственный строй основывается на демократических ценностях и не может быть связан с какой-либо одной идеологией или вероисповеданием. 33.Глава II Хартии излагает основные права и свободы и политические права. Она гарантирует право на жизнь и запрещает смертную казнь, гарантирует личную свободу и определяет возможные случаи ее ограничения. Ею охраняется человеческое достоинство, неприкосновенность частной жизни, честь, право собственности, свобода передвижения и выбора места жительства, свобода мысли и религиозных убеждений. Запрещается принудительный труд и нарушение неприкосновенности жилища, охраняется тайна переписки. 34.Глава III Хартии закрепляет права национальных и этнических меньшинств. Принадлежность к какому-либо национальному или этническому меньшинству не должна влечь неблагоприятные последствия. Всем представителям меньшинств гарантируются право на развитие собственной культуры, право на образование на своем родном языке, право использования родного языка во всех официальных инстанциях и право на участие в решении вопросов, относящимся к меньшинствам.
1000korun 3 мая 2024 13:07
В. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 40.Статья 10 Конституции предусматривает, что международные договоры имеют преимущество перед внутренним законодательством Чешской Республики. Обнародованные международные договоры, которые ратифицированы парламентом и имеют для Чешской Республики обязательную силу, являются составной частью национального законодательства. В случае коллизии между международным договором и внутренним правом применяется международный договор. Граждане Чешской Республики имеют, таким образом, право на реализацию своих прав, вытекающих непосредственно из ратифицированных международных договоров, а государственные органы обязаны соблюдать и защищать эти права. Для ратификации международных договоров, касающихся прав и обязанностей лиц, необходимо одобрение обеих палат парламента. С. ОРГАНЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНЫ 41.Любое лицо, находящееся под юрисдикцией Чешской Республики, может обратиться с жалобой/сообщением о нарушении прав человека в международные органы, уполномоченные рассматривать также жалобы/обращения в соответствии с договором, участником которого является Чешская Республика. Жалоба может быть подана только после того, как исчерпаны все внутренние средства правовой защиты. Жалоба может быть подана в Европейский суд по правам человека, направлена в Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации расовой дискриминации или же в Комитет по ликвидации дискриминации женщин. 2. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 42.Высшим органом судебной власти, имеющим полномочия по обеспечению охраны прав человека в Чешской Республике, является Конституционный суд. Компетенция Конституционного суда установлена в главе IV Конституции и дополнительно определена в Законе о Конституционном суде № 182/1993 Coll. Конституционный суд принимает решения в порядке общего конституционного надзора (отменяющие законы и другие правовые акты или их отдельные положения) и в порядке конкретного конституционного надзора. В этом случае решение выносится на основе конституционных жалоб, поданных тем или иным органом территориального самоуправления на незаконное вмешательство со стороны государства или же на неконституционность решений о роспуске политических партий.
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