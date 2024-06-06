Искусственный интеллект — гигантский энергопотребитель, угрожающий окружающей среде, предупреждают эксперты

«Искусственный интеллект в виде языковых моделей работает иначе, чем другие компьютерные программы. Если ввести одну и ту же команду в языковую модель типа ChatGPT вместо поисковой системы, то, по некоторым подсчетам, это более чем в 30 раз увеличит вычислительную мощность, что также соответствует большему потреблению энергии», — описывает Юрай Хворецкий из Центра экологической и технологической этики.



Согласно имеющимся данным, технологии, используемые для тестирования языковых моделей, очень энергоемки. Например, дата-центры Google, несмотря на усилия по экономии энергии, будут потреблять 22,29 тераватт-часов в 2022 году, что эквивалентно трети территории Чешской Республики«.



Хворецкий отметил, что потребление энергии — это лишь одно из негативных воздействий на окружающую среду. Устройства необходимо во что-то превращать, что связано с добычей редких материалов, металлов и минералов. Кроме того, технологию необходимо охлаждать, для чего используется большое количество воды.



Проблемное воздействие ИИ на окружающую среду не было очевидным в прошлом по нескольким причинам. «Массовое внедрение генеративного искусственного интеллекта, такого как GPT, — относительно новое явление последних лет. Хотя системы искусственного интеллекта разрабатываются уже несколько десятилетий, только в последнее время наблюдается значительный рост их использования в широком спектре приложений», — объясняет ИТ-архитектор Дэвид Стрейч.



Еще одним фактором, по его словам, является отсутствие прозрачности и доступности данных о реальных потребностях в энергии и воздействии на окружающую среду. «Эта информация либо вообще отсутствовала в открытом доступе, либо была существенно занижена», — добавил он.



Высокий потенциал, низкий уровень использования



Технологические компании часто отмечают, что, несмотря на вышеупомянутые негативные последствия, ИИ обладает еще большим потенциалом, чтобы принести позитивные изменения. Например, основатель компании Anafra рассказал CTK, что ИИ эффективен в управлении энергетикой, в сельском хозяйстве, где он использует беспилотники для мониторинга почвы и урожая, или в предотвращении стихийных бедствий.



«Искусственный интеллект предлагает множество преимуществ для повышения эффективности и защиты окружающей среды, но он также несет в себе значительные проблемы, и очевидно, что баланс между положительными и отрицательными последствиями ИИ является ключевым для поддержания экологического баланса», — признал он.



По словам Хворецкого, это законные причины для использования ИИ, но важно помнить, что большая часть использования ИИ происходит скорее в форме переписки с ChatGPT или при создании изображений. «ИИ, несомненно, может помочь уменьшить углеродный след. Но проблема в том, что для этого не используются большие языковые модели», — отметил он.



Хворецкий считает, что первый шаг к решению проблемы искусственного интеллекта — это прозрачное информирование компаний о расходах, связанных с использованием их технологий. «Утвержденный закон Европейского союза об искусственном интеллекте вводит это условие, в том числе.

Большинство представителей молодого поколения используют большие языковые модели в качестве поисковой системы, что невероятно глупо», — считает Хворецкий. Однако он добавил, что в определенной степени это связано и с тем, что люди не осознают влияние и энергопотребление этой технологии. Однако, по его словам, если этот закон не приведет к большей прозрачности среди компаний, то можно будет рассмотреть вопрос о регулировании и его форме.