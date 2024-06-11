Четыре кроны за каждую возвращенную банку или пластиковую бутылку

Чехи считают себя мастерами по переработке ПЭТ-бутылок. Но в этой системе есть свои лазейки. Согласно результатам эксперимента, проведенного Министерством охраны окружающей среды и компанией Adastra Lab, которая чипировала бутылки и отслеживала их путь, из всех ПЭТ-бутылок, поступающих в продажу в Чехии, только чуть более половины попадают в переработку.



Предстоящий законопроект может улучшить возвращение одноразовой упаковки к жизни. Поправка к Закону об упаковке должна ввести в Чехии залог в размере четырех крон на ПЭТ-упаковку и банки. Министр окружающей среды Петр Хладик представит ее на рассмотрение правительства летом, сообщил он Чешскому телевидению.



«Этот закон для Чешской Республики, для ее граждан. Я действительно не хочу, чтобы ПЭТ и банки валялись повсюду. Если этот закон не будет принят, я проведу кампанию в каждом муниципалитете и покажу, какая система существует сегодня, куда деваются ПЭТ-бутылки и банки», — сказал Хладик.



В соответствии с поправками, с начала следующего года сбор ПЭТ-бутылок и банок будет осуществляться в общей сложности в 11 000 местах. Сдача использованной одноразовой упаковки будет обязательной в магазинах с площадью торгового зала более 50 кв. метров, а также на автозаправочных станциях и в электронных магазинах с собственным транспортом, таких как Rohlík.cz.



Будут предусмотрены исключения, например, для упаковки, предоставляемой в рамках пассажирских перевозок на международных маршрутах или в транзитной зоне международных аэропортов. Упаковка для молока, молочных напитков или холодного кофе с молоком затронута не будет.



Министерство предлагаетоценить ПЭТ-бутылки и банки в четыре кроны. Муниципалитеты, компании по переработке отходов и Торговая палата выступают против этого, утверждая, что это приведет к дополнительным расходам.



По мнению бывшего министра окружающей среды Ричарда Брабека (ANO), новая система нарушит эффективную систему сортировки отходов по цветным контейнерам, к которой люди уже привыкли.