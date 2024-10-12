Европа — лучшее в мире место для жизни?

Темой номер один на высшем уровне европейской политики, но, к сожалению, не вполне актуальной для Чехии, стал доклад бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о конкурентоспособности стран ЕС27. В нем он называет причины отставания Европы от США и Китая и то, что она должна сделать, чтобы попытаться обратить вспять неблагоприятное развитие событий.



Драги, который в качестве главы Европейского центрального банка сыграл важную роль в спасении еврозоны во время финансового кризиса, предлагает, в частности, создать единый рынок капитала, гармонизировать правила торговли, укрепить принципы единого рынка и обеспечить масштабные инвестиции в размере сотен миллиардов евро в год.



Выводы всеобъемлющего документа нельзя назвать оптимистичными: это еще одно доказательство, на этот раз очень четко сформулированное, что Европа уже давно перестала быть глобальной державой и потеряла большую часть своей деловой динамики, которая переместилась на соседние континенты с появлением современных технологий и цифровой экономики.



Тем не менее в докладе Драги есть и положительные моменты, которые заставляют нас осознать, что Европа — хорошее место для жизни и почему мы должны прилагать все усилия, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Например, итальянский политик, которого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйне попросила написать доклад, показывает, что неравенство доходов в ЕС является самым низким среди всех континентов и, в отличие от Америки или Китая, не растет. Обычно у европейцев есть четыре или даже пять недель отпуска.



О доступности здравоохранения и социальных услуг, которые обеспечены практически любому гражданину, могут мечтать не только в США, но и в Китае. Пустяковая операция и последующее пребывание в больнице могут оказаться губительными даже для американской семьи среднего класса. В европейской ДНК заложена большая забота о слабых и бедных, и, соответственно, большие государственные расходы на обеспечение социальной защиты. В подавляющем большинстве европейских стран существует та или иная государственная пенсионная система; в Америке же каждый живет сам по себе.



У каждого из этих преимуществ есть свои недостатки. Именно определенное удобство и, как следствие, отсутствие хищнического подхода стали причиной отставания Европы. Американцы, вынужденные копить на врачей, на школы, на пенсию, могут подстегивать себя к большей производительности. Но каждый, кто хоть раз побывал в США, знает, что это не рай на земле. И если человеку чуть меньше повезло в жизни, то пробиться через это чертовски сложно. Труднее, чем в Европе.



Население Европейского союза составляет 440 миллионов человек. Это крупнейший и самый мощный экономический блок в мире. Это прекрасное место для жизни. Возможно, лучшее в мире. И если мы сейчас постараемся, оно может остаться таким же.