ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Сейчас уже невозможно определить, когда изображение сгенерировано искусственным интеллектом, считает эксперт
18 января 2025
17:00
252
Чипы, используемые в области искусственного интеллекта, можно сравнить с человеческим мозгом, рассказал в эфире телеканала 90′ CT24 Владимир Яничек с факультета электротехники Чешского технического университета. Искусственный интеллект сильно продвинулся вперед за последние месяцы, и эксперты говорят, что невозможно определить, были ли изображения, созданные с помощью высококачественных технологий, сгенерированы ИИ.
«Мы должны привыкнуть к тому, что технологии изменят наш взгляд на окружающие вещи», — считает Лукаш Качена, директор компании prg.ai.
Соединенные Штаты ограничат экспорт чипов искусственного интеллекта. Они хотят, чтобы эта передовая технология не попала в руки России и Китая. Это постановление должно распространяться и на Чехию. Но западная часть Европейского союза будет иметь более мягкие условия. Эта мера значительно осложнит работу чешских компаний. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, Чехия обратится к Соединенным Штатам с просьбой не вводить никаких ограничений.
По словам Яничека, чипы используются для разработки и моделирования глобальных систем, таких как погода. «ИИ как таковой появляется благодаря тому, что он обрабатывает огромные объемы данных. Чипы, которые будут развернуты в этой области, сэкономят много времени и дадут много возможностей для решения проблем», — говорит он.
«Это полностью изменит наше представление об окружающих нас вещах»
Не прошло и года с момента публикации первой крупномасштабной модели ИИ, предназначенной для создания видеороликов, а этот инструмент уже используется профессионалами. Но эксперты предупреждают, что вместе с ним наступит время, когда будет невозможно отличить, что реально, а что нет.
Неизбежно, что интернет будет наводнен контентом, сгенерированным ИИ, считает преподаватель ИИ Ондржей Свобода. В том числе и мошеннический контент, который пытается вымогать у людей деньги, говорит он.
«Сейчас мы находимся на каком-то промежуточном этапе, когда мы можем обнаружить его в менее удачных подделках. Но потом это станет невозможным, и мне придется смириться с тем, что я не смогу доверять тому, что вижу», — говорит Ян Чех, научный сотрудник факультета электротехники Чешского технического университета.
Эксперты говорят, что в таком мире будет еще важнее внимательно следить за контекстом и тем, кто предоставляет нам информацию.
«Мы должны привыкнуть к тому, что эта технология полностью меняет наше восприятие окружающих вещей. Мы уже не можем определить, когда изображение создано искусственным интеллектом. За последние несколько месяцев технология сильно продвинулась вперед. У нас уже практически нет шансов на успех в идентификации сгенерированной фотографии», — отметил генеральный директор prg.ai Качена.
Соединенные Штаты ограничат экспорт чипов искусственного интеллекта. Они хотят, чтобы эта передовая технология не попала в руки России и Китая. Это постановление должно распространяться и на Чехию. Но западная часть Европейского союза будет иметь более мягкие условия. Эта мера значительно осложнит работу чешских компаний. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, Чехия обратится к Соединенным Штатам с просьбой не вводить никаких ограничений.
По словам Яничека, чипы используются для разработки и моделирования глобальных систем, таких как погода. «ИИ как таковой появляется благодаря тому, что он обрабатывает огромные объемы данных. Чипы, которые будут развернуты в этой области, сэкономят много времени и дадут много возможностей для решения проблем», — говорит он.
«Это полностью изменит наше представление об окружающих нас вещах»
Не прошло и года с момента публикации первой крупномасштабной модели ИИ, предназначенной для создания видеороликов, а этот инструмент уже используется профессионалами. Но эксперты предупреждают, что вместе с ним наступит время, когда будет невозможно отличить, что реально, а что нет.
Неизбежно, что интернет будет наводнен контентом, сгенерированным ИИ, считает преподаватель ИИ Ондржей Свобода. В том числе и мошеннический контент, который пытается вымогать у людей деньги, говорит он.
«Сейчас мы находимся на каком-то промежуточном этапе, когда мы можем обнаружить его в менее удачных подделках. Но потом это станет невозможным, и мне придется смириться с тем, что я не смогу доверять тому, что вижу», — говорит Ян Чех, научный сотрудник факультета электротехники Чешского технического университета.
Эксперты говорят, что в таком мире будет еще важнее внимательно следить за контекстом и тем, кто предоставляет нам информацию.
«Мы должны привыкнуть к тому, что эта технология полностью меняет наше восприятие окружающих вещей. Мы уже не можем определить, когда изображение создано искусственным интеллектом. За последние несколько месяцев технология сильно продвинулась вперед. У нас уже практически нет шансов на успех в идентификации сгенерированной фотографии», — отметил генеральный директор prg.ai Качена.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
18 ЯНВАРЯ 2025
179
15:00
15 ЯНВАРЯ 2025
2778
21:00
14 ЯНВАРЯ 2025
1514
11:30
14 ЯНВАРЯ 2025
710
21:00
13 ЯНВАРЯ 2025
1043
18:00
10 ЯНВАРЯ 2025
1160
15:00
10 ЯНВАРЯ 2025
1284
21:00
9 ЯНВАРЯ 2025
1133
10:00
9 ЯНВАРЯ 2025
1918
21:00
8 ЯНВАРЯ 2025
1426
19:30
7 ЯНВАРЯ 2025
1633
15:45
7 ЯНВАРЯ 2025
1965
09:00
7 ЯНВАРЯ 2025
3226
19:30
6 ЯНВАРЯ 2025
5737
18:00
5 ЯНВАРЯ 2025
1545