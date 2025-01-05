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Сейчас уже невозможно определить, когда изображение сгенерировано искусственным интеллектом, считает эксперт

Новости 420on
18 января 2025
17:00
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Чипы, используемые в области искусственного интеллекта, можно сравнить с человеческим мозгом, рассказал в эфире телеканала 90′ CT24 Владимир Яничек с факультета электротехники Чешского технического университета. Искусственный интеллект сильно продвинулся вперед за последние месяцы, и эксперты говорят, что невозможно определить, были ли изображения, созданные с помощью высококачественных технологий, сгенерированы ИИ.
«Мы должны привыкнуть к тому, что технологии изменят наш взгляд на окружающие вещи», — считает Лукаш Качена, директор компании prg.ai.

Соединенные Штаты ограничат экспорт чипов искусственного интеллекта. Они хотят, чтобы эта передовая технология не попала в руки России и Китая. Это постановление должно распространяться и на Чехию. Но западная часть Европейского союза будет иметь более мягкие условия. Эта мера значительно осложнит работу чешских компаний. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, Чехия обратится к Соединенным Штатам с просьбой не вводить никаких ограничений.

По словам Яничека, чипы используются для разработки и моделирования глобальных систем, таких как погода. «ИИ как таковой появляется благодаря тому, что он обрабатывает огромные объемы данных. Чипы, которые будут развернуты в этой области, сэкономят много времени и дадут много возможностей для решения проблем», — говорит он.

«Это полностью изменит наше представление об окружающих нас вещах»

Не прошло и года с момента публикации первой крупномасштабной модели ИИ, предназначенной для создания видеороликов, а этот инструмент уже используется профессионалами. Но эксперты предупреждают, что вместе с ним наступит время, когда будет невозможно отличить, что реально, а что нет.

Неизбежно, что интернет будет наводнен контентом, сгенерированным ИИ, считает преподаватель ИИ Ондржей Свобода. В том числе и мошеннический контент, который пытается вымогать у людей деньги, говорит он.

«Сейчас мы находимся на каком-то промежуточном этапе, когда мы можем обнаружить его в менее удачных подделках. Но потом это станет невозможным, и мне придется смириться с тем, что я не смогу доверять тому, что вижу», — говорит Ян Чех, научный сотрудник факультета электротехники Чешского технического университета.

Эксперты говорят, что в таком мире будет еще важнее внимательно следить за контекстом и тем, кто предоставляет нам информацию.

«Мы должны привыкнуть к тому, что эта технология полностью меняет наше восприятие окружающих вещей. Мы уже не можем определить, когда изображение создано искусственным интеллектом. За последние несколько месяцев технология сильно продвинулась вперед. У нас уже практически нет шансов на успех в идентификации сгенерированной фотографии», — отметил генеральный директор prg.ai Качена.
Чехия технологии
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