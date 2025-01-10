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Молодой человек распознал интернет-мошенничество и спас свои деньги
22 января 2025
21:00
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23-летний молодой человек из Есеников в последний момент распознал интернет-аферу, жертвой которой он почти стал. Сначала он следовал чужим указаниям, но в конце концов опомнился, вовремя все пресек и на прошлой неделе обратился в полицию, которая сейчас занимается этим делом.
К информатору обратился по телефону неизвестный мужчина и сообщил, что у него, оказывается, есть деньги на инвестиционном счете в размере 300 000 чешских крон и он может их снять. «Поскольку молодой человек уже инвестировал в криптовалюту в прошлом, он не нашел в этом ничего странного и согласился на вывод средств», — заявила представительница полиции.
По указанию звонившего он установил на свое устройство необходимые приложения, одно из которых предназначалось для удаленного доступа. Однако впоследствии возникла проблема с переводом денег, и сначала необходимо было провести операцию по инструкции мошенника, заключающуюся в перечислении некоторой суммы на его счет.
Затем он должен был снять сумму и лично передать ее финансовому консультанту. Однако в процессе контроль над устройством оказался утерян. «У него возникли подозрения по поводу такого поведения, и он прервал звонок. Когда он вошел в свой интернет-банк, то заметил, что кто-то перевел полмиллиона с кредитного на его текущий счет. Он немедленно отправил сумму обратно и связался со своим банком», — сказал Скоупил, подчеркнув, что в результате он не потерял свои средства.
Уголовный розыск рассматривает дело по подозрению в мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной системе или носителю информации и вмешательстве в нее. «Если преступник будет пойман, его вина будет доказана и он будет осужден, ему грозит до четырех лет лишения свободы», — добавила пресс-секретарь.
По указанию звонившего он установил на свое устройство необходимые приложения, одно из которых предназначалось для удаленного доступа. Однако впоследствии возникла проблема с переводом денег, и сначала необходимо было провести операцию по инструкции мошенника, заключающуюся в перечислении некоторой суммы на его счет.
Затем он должен был снять сумму и лично передать ее финансовому консультанту. Однако в процессе контроль над устройством оказался утерян. «У него возникли подозрения по поводу такого поведения, и он прервал звонок. Когда он вошел в свой интернет-банк, то заметил, что кто-то перевел полмиллиона с кредитного на его текущий счет. Он немедленно отправил сумму обратно и связался со своим банком», — сказал Скоупил, подчеркнув, что в результате он не потерял свои средства.
Уголовный розыск рассматривает дело по подозрению в мошенничестве и несанкционированном доступе к компьютерной системе или носителю информации и вмешательстве в нее. «Если преступник будет пойман, его вина будет доказана и он будет осужден, ему грозит до четырех лет лишения свободы», — добавила пресс-секретарь.
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