Брюссель хочет мониторить все сообщения в WhatsApp и Messenger

Как работает Chat Control

Суть предложения: провайдеры онлайн-сервисов — от мессенджеров до облачных хранилищ и социальных сетей — будут обязаны сканировать содержимое сообщений и файлов. При обнаружении материалов, связанных с детской порнографией или насилием над несовершеннолетними, информация автоматически передается компетентным органам.





Законодатели утверждают, что цель — борьба с опасной преступностью в цифровой среде. Особенно активно инициативу продвигает Дания, для которой Chat Control — приоритет в рамках текущего председательства в Совете ЕС.





Влияние на пользователей

Если закон примут, популярные платформы с шифрованной перепиской, такие как WhatsApp или Messenger, изменят работу: все сообщения будут проверяться на устройстве пользователя до отправки. При обнаружении запрещенного контента система уведомит соответствующие органы, которые смогут расшифровать и детально отслеживать переписку.





Специалисты подчеркивают, что шифрование теряет смысл, если провайдеры обязаны предоставлять сообщения властям. Критики сравнивают ситуацию с открытием каждого письма на почте, чтобы убедиться в отсутствии запрещенного содержания.





Проблемы и риски





История показывает, что технологии слежки могут использоваться для давления на оппозицию и наблюдения за гражданами. Например, в Швеции несколько лет назад сотрудники частной охранной фирмы злоупотребляли камерами для слежки за личной жизнью клиентов.

К тому же реальные преступники могут обходить контроль с помощью VPN-сервисов, которые скрывают фактическое местоположение пользователя и дают доступ к сервисам за пределами ЕС.





Позиция стран ЕС





Голосование по Chat Control состоится 14 октября 2025 года. По предварительным данным, 15 стран, включая Словакию, Францию, Италию, Португалию и Испанию, могут поддержать инициативу. Девять стран, включая Чехию, пока не определились. Против выступили Австрия , Нидерланды и Польша