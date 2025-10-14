Эпоха Windows 10 подошла к концу?

Система была представлена в 2014 году как преемник неудачной Windows 8. Разработчики сделали ставку на универсальность. Ключевыми нововведениями стали возвращение меню в усовершенствованном виде и улучшенный многозадачный режим.





Несмотря на популярность, жизненный цикл системы тоже сопровождался проблемами. Пользователи жаловались на навязчивые рекламные предложения, встроенные в интерфейс, сложности с обновлениями и споры вокруг конкуренции со встроенным антивирусом.



Что ждет пользователей?

Прекращение поддержки не означает, что Windows 10 перестанет работать. Компьютеры продолжат функционировать, однако Microsoft активно продвигает переход на Windows 11, отмечая ее улучшенные функции защиты и интеграцию искусственного интеллекта.

Для европейских пользователей, согласно последним данным, срок бесплатной поддержки может быть продлен до октября 2026 года.