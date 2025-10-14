ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Эпоха Windows 10 подошла к концу?

Новости и статьи
14 октября 2025
18:00
474
В июне 2021 года компания Microsoft объявила, что поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. Однако это не означает полный конец системы, и вполне возможно, что срок будет продлен.
Система была представлена в 2014 году как преемник неудачной Windows 8. Разработчики сделали ставку на универсальность. Ключевыми нововведениями стали возвращение меню в усовершенствованном виде и улучшенный многозадачный режим.

Несмотря на популярность, жизненный цикл системы тоже сопровождался проблемами. Пользователи жаловались на навязчивые рекламные предложения, встроенные в интерфейс, сложности с обновлениями и споры вокруг конкуренции со встроенным антивирусом.

Что ждет пользователей?
Прекращение поддержки не означает, что Windows 10 перестанет работать. Компьютеры продолжат функционировать, однако больше не будут получать критически важные обновления безопасности, что сделает их уязвимыми для кибератак. Microsoft активно продвигает переход на Windows 11, отмечая ее улучшенные функции защиты и интеграцию искусственного интеллекта. 

Для европейских пользователей, согласно последним данным, срок бесплатной поддержки может быть продлен до октября 2026 года.
технологии В мире Европа
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
1163
КУЛЬТУРА
ЗАПЕЧЕННЫЙ ГУСЬ И ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА В НАЦИОНАЛЬНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МУЗЕЕ В ПРАГЕ
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2025
1002
КУЛЬТУРА
КАРЛИНСКИЕ КАЗАРМЫ ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
09:00
10 ОКТЯБРЯ 2025
1353
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ-ИНСТРУМЕНТ DELPHI-2M ПРЕДСКАЗЫВАЕТ РИСК БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД
16:00
9 ОКТЯБРЯ 2025
1371
ЗДОРОВЬЕ
СТРЕСС ПАРАЛИЗУЕТ: КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ В ЧЕХИИ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ИЗ-ЗА НЕГО
13:30
9 ОКТЯБРЯ 2025
1006
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ 16 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО СВЕТОВОГО ИСКУССТВА SIGNAL FESTIVAL
22:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
996
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ОТКРЫЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ДИЗАЙНА DESIGNBLOK
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
839
ТЕХНОЛОГИИ
СЕНТЯБРЬСКИЙ ВСПЛЕСК — В ЧЕХИИ ЗАФИКСИРОВАНО 24 КИБЕРИНЦИДЕНТА
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1228
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ СОСТОИТСЯ ПОКАЗ ФИЛЬМА МИХАИЛА ЛОКШИНА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1429
КУЛЬТУРА
В ЧЕШСКИЙ ПРОКАТ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ «ФРАНЦ», ПОСВЯЩЕННЫЙ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ ФРАНЦА КАФКИ
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1496
ДОМ И СЕМЬЯ
СОТНИ ДЕТЕЙ В ЧЕХИИ ПРОПУСКАЮТ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1457
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» ПОСТАНОВКИ ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3172
ЗДОРОВЬЕ
НОВЫЕ ПРАВИЛА МЕДОСМОТРОВ В ЧЕХИИ: КАК ВРАЧИ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА ВАШИМ ЗДОРОВЬЕМ
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1483
КУЛЬТУРА
ДИРЕКТОР ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА МИРОСЛАВ БОБЕК УХОДИТ В ОТСТАВКУ
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2369
ЗДОРОВЬЕ
ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ: БЕЗОПАСЕН ЛИ ОН И СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ С АУТИЗМОМ
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2270
КУЛЬТУРА
10 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ТРОИ